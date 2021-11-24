重啟核四引發藍綠交鋒，行政院長蘇貞昌直指前總統馬英九是「老番顛」，當時是你封存的，現在又要重啟？」，馬英九基金會執行長蕭旭岑回擊，2018年以核養綠公投過關，民進黨罔顧民意，夜黑風高偷偷把核四燃料棒送走，騙過神明又騙過人民的蘇貞昌，此時扯馬維拉，還有人會相信嗎？

行政院長蘇貞昌今晚出席新北汐止公投宣講會，針對重啟核四公投，他說，核四蓋了15年浪費3千億元，一度電都沒有發，現在推公投說要重啟，但執照過期、廠商解散、燃料棒送回美國，地震斷層帶還在核四下方；當時是前總統馬英九選擇封存核四，現在卻要重啟，不可理喻。

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，2018年以核養綠公投通過，彰顯民意要求政府保留核能可能性，來培植綠能，民進黨居然還強行送走核四燃料棒，枉顧公投結果，更蔑視民意，蘇貞昌不但騙過神明，再騙人民，最後騙自己，這時候扯馬維拉，還有人會相信嗎？