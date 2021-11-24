「2021 MOD金片子大賽」頒獎典禮22日線上舉行，揭曉微電影與企劃案兩組別之百萬首獎得主及總獎金高達390萬之得獎名單。典禮由三金最佳主持人黃子佼連莊擔綱，活動代言人許瑋甯受邀擔任頒獎大使，於現場頒發最佳男、女演員獎項。本屆「最佳男演員獎」由自編自導自演《有風的日子，有雲》的金馬影帝李康生獲得，雖然李康生因拍戲不克上線領獎，他的老搭檔國際名導蔡明亮卻驚喜上線代為領獎，星光閃耀讓共同參與頒獎典禮的入圍者們驚呼連連。

《有風的日子，有雲》在本屆金片子大賽獲得2獎，蔡明亮先是幫李康生領取「愛爾達劇本獎」，他說：「李康生當導演都是自己寫劇本，很希望這部短片被更多人看到，他之前也是金片子大賽代言人，這次特別來參加，謝謝評審，很開心能得獎。」蔡明亮也代李康生發表獲得「最佳男演員獎」的感言：「當1個演員，李康生一直追求從內心出發由內而外的表演，非常感謝評審們看到他的樸實無華的演出，也特別感謝參與的劇組人員。

許瑋甯在典禮上和黃子佼聊到明星藝人最近流行斜槓，演員挑戰主持和歌手身分，曾獲得北影影后、金鐘女配的她透露對挑戰金曲獎躍躍欲試，還在黃子佼慫恿下，現場即興來上一段霸氣十足的RAP演出，展露女神不為人知的活潑外向一面。許瑋甯頒發「最佳女演員獎」時，和以《月曬》獲獎的王世緯隔著銀幕擁抱恭喜，許瑋甯也不忘鼓勵創作者：「不管劇場、電視、電影本質都是一樣的， 這個工作最需要熱情還有堅持，堅持真的很重要，不一定做一個作品就會有反饋，但是努力就一定會有回報，大家加油！」

本屆參賽作品眾星雲集、囊括多元題材，其中由金鐘戲王陳慕義出演的《賴桑の黑色喜劇》勇奪本屆「評審團大獎」，金馬影帝李康生自編自導自演《有風的日子，有雲》則擒下「最佳男演員獎」和「愛爾達劇本獎」。而備受矚目的「百萬金片子獎」由《當我從樹上掉落時》獲得，同樣有百萬大獎的「中華電信合作獎」短片企劃案今年徵選「島嶼故事」，一同撰寫斯民斯土之美，共評選出5件企劃案入圍，最終由《防疫旅館》脫穎而出，而本屆獲獎大贏家則由《當我從樹上掉落時》和《月曬》並列，分別擒獲4獎項。

「2021 MOD金片子大賽」頒獎典禮將於25日下午2點在中華電信MOD、Hami Video首播出。