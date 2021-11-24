全球金融巨頭摩根大通（JP Morgan Chase，業界簡稱小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前表示，小摩會比中國共產黨更長壽；未料隔一日後，戴蒙今（24日）發聲明表後悔之意，稱他不應說出這種話，僅是想表達該公司的歷史悠久而已。

戴蒙今日針對昨日的發言發布聲明表示十分後悔，「自己不應該說出這種言論，僅是想強調該公司的實力和悠久的歷史而已」。

該公司發言人指出，戴蒙承認自己不應該以輕率、不尊重的方式，去談論一個國家和其領導人；發言人還補充，戴蒙在討論的過程中，表示大陸人民是非常的聰明和有想法。

摩根大通為美國最大金融服務機構，由大通曼哈頓銀行和J.P.摩根公司合併而成，歷史最早可追溯至1799年，自1921年開始在大陸開展業務，在大陸含北京、上海等城市有分支機構，今年8月獲得大陸監管部門批准，成為大陸第一家外商獨資證券商。