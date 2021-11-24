台灣近期頻傳便利超商店員勸戴口罩而遭攻擊，暴力事件震驚社會，4大超商也紛紛針對勸導客人戴口罩提出相關因應措施，勞動部則建議，超商在夜間時段改成2名店員上班比較安全。根據一份網路民調顯示，贊成與反對超商大夜班改為2人這項措施的網友呈現五五波。

綜合媒體報導，針對超商店員勸戴口罩遭遇暴力，甚至危及生命安全，勞動部建議超商，在深夜時段加派人手，增至2人保障安全，同時超商也可以用廣播代替一對一口頭勸誡戴口罩。

入口網站《YAHOO》以「勞動部建議超商大夜班改2人上班，你是否同意？」為題，進行網路投票，投票時間為11月24日至28日，截至24日晚間11點，已有7千多名網友參與投票，結果顯示，非常同意的網友有36%，還算同意的有13.4%，不太同意的有12.6%，非常不同意的則28.4%，另外有9.6%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

至於改為2人上班是否有助於提升超商大夜班防衛，認為非常有幫助的網友有26.2%，還算有幫助25.6%，不太有幫助19.9%，完全沒幫助23.9%，另外有4.4%網友沒表示明確意見。

在是否同意超商店員配置辣椒水的部分，非常同意的網友有40.6%，還算同意的有24.5%，不太同意的有15.1%，非常不同意的則有13.7%，另外有6.1%網友沒表示明確意見。

此外，對於超商店員是否配置辣椒水，內政部次長陳宗彥則表示，這部分會請超商業者評估在保全系統建置下，確保超商工作人員安全，是否有這樣必要性；同時，在不增加警察勤務負擔狀況下，警方會加強夜間巡邏。