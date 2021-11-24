台商遭到中國大陸以環保理由開罰，引發寒蟬效應，經濟部已研議，包含歡迎台商回台投資在內的「投資台灣三大方案」，到期後將延長到明年，多增加半年或1年，要視盤點手上案子後，還有多少預算可加碼而定。

投資台灣三大方案實施三年，原預計今年落幕。不過近期大陸開罰台企，可能帶動一波回流潮，國發會主委龔明鑫今天表示，要研究對「歡迎台商回台投資行動方案」加碼。

台商回台方案匡列5000億元優惠貸款額度，另外根留台灣與中小企業兩者合計有3300億，等於三大方案共計有8800億元優惠額度，由國發基金支應相關經費。

經濟部表示，目前台商回台方案，還剩下1500億元，本來想說申請家數已減緩，可以挪給其他方案用，但沒想到大陸限電壓力，疫情趨緩後發覺大型台商回流案子又出現，如今又有大陸重罰台企事件，因此確實已考慮方案要「延長年限」，估計會延半年到1年。

由於目前投資台灣事務所手上還有掛號排隊案子，以及已通過申請但尚未落實案子，扣掉這些後，實際1500億元額度會剩下多少，還得盤點。經濟部說，會精算手上案子落實狀況，以及延長所需經費，不足部分再跟國發會討論能增加多少預算。

如果延長，不只台商回流，另外根留台灣與中小企業兩個投資方案也會一起延。經濟部表示，畢竟大型台商回來，也會帶動中下游小廠一起擴增產能。