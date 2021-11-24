反萊豬、公投綁大選、重啟核四及珍愛藻礁等4大公投，將在12月18日舉行投票。民進黨傾全黨之力在全台宣講，希望民眾投下「四個不同意」票；但桃園超商店員因勸客人戴口罩慘遭刺死等治安事件，終於導致民怨大炸裂。政治觀察者余睿明表示，民進黨執政無方、不會治國的原因，就是因為「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

余睿明24日在《Yahoo論壇》撰文表示表示，治安亂象、物價房價飆漲、高端四劑戰士、萊劑類比保健品等事件，都指向了一個事實，蔡政府的施政已經全亂了套。既然沒有超前部署，總該亡羊補牢吧。只是有關部會所提出的因應做法，讓民眾直搖頭，並感嘆執政當局若將這些問題，都當成宣講公投「四個不同意」用心般處理，該有多好。

余睿明接著表示，雖然民進黨的認知作戰極為成功，但桃園超商店員因勸客人戴口罩慘遭刺死事件，讓數月來累積的民怨一夕炸裂，數以萬計的網友衝入蔡總統臉書，要求重視治安亂象。在龐大民意壓力下，蔡總統臉書趕緊PO文，強調已要求行政院提升相關作為。

余睿明認為，蔡英文小編團隊跟社會脫節、沒有同理心和接地氣，導致蔡英文被批評為冷血。同樣的，9月屏東超商店員遭挖眼、10月台中超商店員被玻璃瓶打到昏迷、11月台中大學生開車發生擦撞遭「瑪莎拉蒂男」拿球棒爆打昏迷，以及近日桃園超商店員因勸客人戴口罩慘遭刺死，一連串的治安事件，對照民進黨府院黨高層人士只關心公投宣講「四個不同意」，終於導致民怨大炸裂。

余睿明指出，民進黨執政無方、不會治國的原因，就是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，也因為沒有施政目標且熱衷炒短線，導致屢屢出現政策髮夾彎的離譜行徑，雙標事蹟更是罄竹難書。而民進黨政府拒絕監督的案例已不勝枚舉，甚至只要顏色對了，都可以大事化小、小事化無，一切都是民進黨說了算，只能祈求「天佑台灣」了！