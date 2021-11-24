德國3個主要政黨：社會民主黨(SPD)、綠黨(GRUNE)和自民黨(FDP)終於達成組建新政府的協議，並同意原財政部長蕭茲（Olaf Scholz）成為新總理，這也代表著長達16年的梅克爾時代正式結束。

英國衛報(The Guardian)報導，社會民主黨在9月2 日的全國大選中以微弱優勢獲勝後，3個黨派因其顏色：紅色、綠色和黃色而被稱為「紅綠燈聯盟」，在兩個月的談判中，終於確定新政府的大致人選。蕭茲屬於社會民主黨，這是該黨在16年後再次執政(之前的社民黨總理是施洛德)。綠黨的貝爾伯克(Annalena Baerbock)將出任外交部長，而她的搭檔，也是該黨的聯合領導人哈柏克(Robert Habeck) 將擔任「超級部長」，一個經濟部與環保部結合的新部門。自由民主黨的林德納 (Christian Lindner) 將成為新的財政部長。

自由民主黨的林德納，將成為新的德國財政部長。(圖/美聯社)

德國綠黨的貝爾伯克，將出任德國外交部長，也是德國首位女性外交部長。(圖/美聯社)

據報導，舊政府唯一可望留下的是社民黨的海爾(Hubertus Heil)，可留任勞工部長。就其成員的年齡而言，它將是德國最年輕的政府之一。

這將是德國歷史上第一次「三方聯盟政府」，他們將要面臨氣候危機與能源轉型，已承諾將此事放在主要議程。據報導，3黨代表已同意在2030年逐步淘汰煤炭，原則上禁用內燃機，並在2040年之前結束天然氣發電。不過報導沒有提到德國該如何取代化石燃料。

另一挑戰是疫情，德國必須增加疫苗接種的數量，對此蕭茲認為，必須對特別弱勢者強制接種疫苗，該政還必須擴大。這是因為德國目前疫情病例激增。

新政府預計將於12月6日宣誓就職。在此之前，執政聯盟協議必須在社民黨和自由民主黨黨代表大會上取得同意，而綠黨則將交給成員投票，為期10天的各黨運作預計於周四開始。