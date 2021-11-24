台東縣府24日攜手美商3M公司，在長濱鄉寧埔國小建置7大生活科學關卡，讓學童透過遊戲發現科學的樂趣。（蔡旻妤攝）

台東縣府24日攜手美商3M公司，在長濱鄉寧埔國小建置7大生活科學關卡，讓學童透過遊戲發現科學的樂趣。（蔡旻妤攝）

台東縣府24日攜手美商3M公司，在長濱鄉寧埔國小建置7大生活科學關卡，讓學童透過遊戲發現科學的樂趣。（蔡旻妤攝）

為提升偏鄉學童對科學的興趣，台東縣府攜手深耕科學教育的美商3M公司，24日在長濱鄉寧埔國小建置7大生活科學關卡，並邀請竹湖、初來及錦屏國小師生共同參與，讓學童透過遊戲發現科學的樂趣，這也是今年唯一1場實體科學闖關活動。

小朋友紛紛穿戴上學童專屬護目鏡及實驗衣，化身小小科學家，同時也能確保安全。近200位小朋友以混齡分組的方式，依序挑戰7道關卡，在遊戲和實作中學習到白努利定律、彈性位能、表面張力、空氣壓力及多項科學原理，發現原來生活中處處是科學。

其中1道關卡「機密文件」運用親疏水原理，竹湖國小學生吳珈嫻先在白紙上用膠帶貼上想要的英文字母，隨後噴上防水噴霧，等紙乾了，再用水彩筆彩繪，字母就會浮現，她說，相當有趣。

寧埔國小自然科老師林昌慶表示，相較於課堂上制式的實驗，此次活動看見所有小朋友眼睛閃耀著光芒，相信學生們就算無法馬上了解原理，也能在活動中啟發好奇心與探索心，感受到科學的樂趣；未來上起自然課，孩子們會更開心、願意投入課程。

3M公司暑假期間推出「3M 2021線上環島列車」，在疫情期間讓全台各地親子在家就能學科學，吸引逾15萬人次參與，如今疫情趨緩穩定，特別選擇在台東縣長濱鄉，辦理今年唯一1場實體科學闖關活動。

3M董事總經理仝漢霖表示，長濱鄉鄰近學校學生主要以原住民為主，受地理及交通限制，當地學子較難接觸到都市資源，期待活動能帶給他們更多科學上的刺激與經驗，啟發孩子的天賦，發現科學並不遙遠，其實就存在於每天的生活當中。