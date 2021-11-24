日本殿堂級導演濱口竜介拿下柏林影展評審團大獎的新作《偶然與想像》，將於11月26日本週五在台上映。電影不僅透過三段短篇故事展現濱口竜介在日常當中找到奇想創意的編導能力，也集結了多位演員同台飆戲，挖掘出他們不曾展露的魅力面貌，超脫演出令人驚艷！

一年內橫掃坎城、柏林、威尼斯三大影展的濱口竜介，憑藉自編自導短片集《偶然與想像》在柏林影展拿下了評審團大獎銀熊獎，甚至讓日本電影大師是枝裕和在東京影展主持對談時不禁感嘆：「同為電影創作者，這是一部令我嫉妒的美好傑作！」而濱口竜介在獲獎後多次謙虛感謝合作夥伴們：「本片並不是一個主流形式的作品，能夠獲得肯定都是因為演員們的精彩詮釋。」

《偶然與想像》劇照。（東昊影業提供）

在訪問中濱口也表示，因為短片體裁較短，所以比較有機會跟許多想合作的演員共事，並邀集了古川琴音、中島步、玄理、甲斐翔真等人參與演出，而他們也沒辜負濱口的期望，在片中展現了有別以往的獨特魅力！

被視為2021日本大勢女星的古川琴音，短短幾年間便演出多部人氣影視作品、演出菅田將暉演唱的哆啦Ａ夢電影主題曲《虹》MV一起扮演夫妻，更憑藉著《喜劇開場》戲中早熟照顧有村架純的妹妹一角，成為劇中搶戲看點。她的靈氣與實力派演技被濱口導演相中，邀請她演出《偶然與想像》第一段〈魔法（也比不上的虛幻）〉女主角，在片中與閨蜜談心展現天真甜美的一面，轉身立刻變成腹黑心機女，甚至玩弄在香港電影《梅豔芳》飾演渣男的中島步，兩人犀利又機智的交鋒談判，令人如坐針氈卻又忍不住想看下去，對白之精彩，可見濱口超凡編劇功力。

日本2021大勢女星古川琴音（右）在《偶然與想像》展現百變面貌，帥氣惡整《梅豔芳》渣男中島步（左）。（東昊影業提供）

第二段〈敞開的大門〉則可以看見《假面騎士》鮮肉男星甲斐翔真難得寬衣解帶，大方露兩點激戰人妻大搞婚外情，甚至唆使由森郁月飾演的人妻替他報仇，精心安排一場文藝仙人跳。沒想到人算不如天算，竟然引發改變三人人生的驚人結果。

第三段〈再一次〉請來了曾在《睡著也好醒來也罷》合作過的占部房子與氣質女星河井青葉演繹女女曖昧情，心中帶著學生時期遺憾的兩人在電扶梯上邂逅，竟意外解開彼此的心結，完美處理日本大銀幕少見的女同志情誼，療癒程度堪稱日本版的《燃燒女子的畫像》！驚喜不斷的劇情發展與演員的超脫演出，也難怪《偶然與想像》在台北電影節空降外語片觀眾票選冠軍，上映前的試片特映也掀起超高評價，堪稱2021年必看口碑神片。