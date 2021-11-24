1970年代，有3種革命性的戰鬥機陸續問世，分別是格魯曼(Grumman )F-14雄貓(TomCat)、麥道(McDonnell Douglas)F-15鷹(Eagle)和通用動力(General Dynamics) F-16戰隼(Fightingfalcon)。它們都是外型優美、性能傑出的戰鬥機，其中F-15與F-16不但仍在服役，而且持續生產中。但是以電影「捍衛戰士」(Top Gun)而聲名大噪的F-14卻早早的在2006年全部除役，這是為什麼呢？

F-14雄貓戰機在問世初期絕對傲世群倫，它是美國海軍最強的艦隊捍衛者，甚至可說是為世界末日的核子衝突而打造。這樣的角色不是冷戰結束後多年的現在能想象的。

與蘇聯Tu-95伴飛的F-14，這是雄貓的主要任務。(圖/美國海軍)

F-14 雄貓的防衛目標是蘇聯轟炸機

在洲際彈道飛彈 (ICBM) 尚未成熟，還不是首選核武器投射工具的時代，戰略轟炸機仍是最主要的核彈投放角色，蘇聯尤其如此。在冷戰時期，蘇聯的大型核武戰略轟炸機與巡弋飛彈，是對抗美國航空母艦打擊群的王牌，假如真的朝美國艦隊發射，一發消滅整支艦隊是有可能的。

面對配備核武化反艦飛彈的蘇聯轟炸機威脅，格魯曼公司設計了歷史上最大、最重的艦載戰鬥機，其中相當大的空間與重量，是專門提供給新型鳳凰飛彈和大型雷達與航電系統而準備的。

F-14第一個了不起之處，在於它雖然又大又重，卻仍然靈活。加滿油的F-14，重量達到61,000磅(27.5公噸)，幾乎是F/A-18大黃蜂戰機的兩倍。儘管有這麼大的重量，雄貓仍然有相當快的速度，它的普惠TF30發動機，單具軍用動力可產生 14,560磅(6.5公噸)的推力，開後燃器時達25,100磅(11.3公噸)。

傑出的氣動設計，使F-14極速達到驚人的2.3馬赫，這樣的飛行速度足夠在第1時間攔截來犯的蘇聯轟炸機群，再加上可變後掠翼設計，使F-14在纏鬥作戰中也不落下風，兼具高速度與靈活性。

「一架由兩支垃圾驅動的好飛機」

雖然前一段提到TF30引擎在1970年代初期是推力強大的，但是這款世界第1種渦輪扇發動機，不免俗的遇到許多技術不成熟而反應的問題，它對於氣流的要求過於敏感，稍有不慎就會熄火。

一種看法認為，TF30是為F-111B戰鬥轟炸機而設計的，這型飛機不追求靈活，更像是轟炸機而不是戰鬥機這是它的先天問題。

使用TF30的F-14A，在從航艦起飛時，必須使用後燃器。(圖/美國海軍)

當F-14A戰機以高攻角操作時，或者當飛行員必須快速調整節流閥位置時，TF30容易出現壓縮機失速，造成飛機失去動力。這個問題導致一些人稱雄貓戰機是「1架由兩塊垃圾驅動的好飛機」。

F-14飛行教官在回憶往事時說：「基本上，F-14的飛行員不是在駕駛飛機，而是伺候這對麻煩的引擎。飛行員必須非常清楚油門的作用與調整步驟。」

更麻煩的是，因為F-14採用引擎相距很寛的設計，間距達到2.7公尺，雖然中間的廣大空間，提供了額外的升力，也有更大的武器加裝空間，但是要是發生單具發動機發生失速，會因為左右推力不平衡而使戰機陷入無法恢復的水平旋轉。這也就是在電影「捍衛戰士」當中，「獨行俠」(Maverick)所遇到的情況，那一段情節是F-14最常出現的事故，在美國海軍史上，總共因為TF30故障而損失了40架F-14。

前海軍部長小約翰•F•雷曼 (John F. Lehman Jr.)曾說：「TF30發動機的故障，占到了 F-14 墜毀事故原因的28.2%。」

「我們今天談論F-14，大多是回憶它的英姿，但是還在它的服役時期，其實並不是每個人都喜歡雄貓。有一段時間，海軍飛行會說，要是哪天能擺脫F-14，我真的會很高興。」

1984年，雷曼在國會聽證會提到伊朗衝突時說「我想好消息是，所有伊朗的F-14 都使用TF30，不需多久就會自己摔光。」

到了1987年，F-14迎來轉機，開始換裝通用動力F110-GE-400型發動機，它提供了更大的推力，也完全消除了可靠性問題。

F-14D換裝F110以後，推力夠大起飛就不用後燃器了。(圖/美國海軍)

許多朋友會以為，這些改進後的F-14B和隨後的F-14D表現傑出，所以TF30只是F-14A才有的問題吧！但是真相是，由於預算預算有限，F-14更換F110的進展非常緩慢。舉個例子，到了1996年，也就是F110換裝計劃的9年後，美國海軍的F-14機隊只有126雄貓戰機獲得新引擎，而其他212架雖然名字換成F-14B或是F-14D，但是仍然在使用麻煩的TF30。最後1架F-14換上F110已是2004年的事，離它的全部除役只剩2年。

可變後掠翼的問題

F-14是可變後掠翼飛機的代表作，也是它最引人注目的視覺特徵之一。機翼在空中時可以從 20 度到 68 度不等，兼具低速纏鬥與和高速衝刺的最佳飛行特性。

然而，如此功能強大且先進的系統，結構既複雜而笨重，而且還需要相當多的維護能量。根據美國海軍的估計，F-14雄貓戰機每在空中飛行一小時，就需30到 60 小時的維護時間。

與其他美國戰鬥機相比，後掠翼系統高昂的後勤維護，是雄貓戰機提前退役的最主要原因之一。

但這還不是唯一問題。雖然可變翼能確保飛機的最佳速度狀態，但同時它也告知了對手自己的能量狀態和動量。就像拳擊手在出拳前已有透露自己是出刺拳還是勾拳， F-14雄貓的可變翼位置也暴露自己的狀態，讓技術嫻熟、經驗豐富的對手更容易預測。

鳳凰飛彈對空中作戰沒有太多用處

前面提到，因為TF-30的不可靠，所以飛行技令限制F-14的機動限於6.5G，這使得雄貓戰機在對抗F-15鷹式戰機會處於明顯的劣勢，F-15的機動上限在9G。

F-14發射鳳凰飛彈。(圖/美國海軍)

然而，一些人仍然認為， F-14雄貓本來就不需要特技，因為它有鳳凰飛彈。

著名的 AIM-54鳳凰飛彈(Phoenix Missile)是第1種主動雷達導引飛彈，它與專門為利用它而開發的AN/AWG-9 雷達，確實是曠世傑作。

AN/AWG-9 雷達可以識別和追踪160公里內的目標，並選出6個特別威脅的先期攻擊，當配備6枚AIM-54鳳凰飛彈時，F-14可以在短短38秒全部發射，它是無與倫比的空對空武器，但它並不是設計來對抗敵方戰鬥機的。

鳳凰飛彈全長9.4公尺，直徑38公尺，技術上最大射程為200公里（儘管目標限制為 160公里）。它的投放方式是抛射式，也就是像炸彈一樣被投下，然後點燃引擎再發射，這樣的發射模式對付大型、緩慢移動的轟炸機是足夠的，但是對速度更快、更靈活的戰鬥機就沒有多大用處。

1999年1月，兩架F-14各向兩架伊拉克MiG-25發射了1枚鳳凰飛彈，但均未命中。同年晚些時候，另一架F-14向一架MiG-23發射了鳳凰飛彈，但又一次失手。

F-14比F-35還貴

1973 年，海軍第一批F-14A的單位售價為3800萬美元。這聽起來相當便宜，但是加入通貨膨脹的計算後，每架F-14的價格超過2.34億美元，令人震驚。F-35的初始生產成本也相當高，但仍比雄貓1000萬美元，單位價2.21億美元。

數量多，價格會下滑吧？F-14服役的13年後的1988年，超級雄貓F-14D單位價是7400萬美元，按通貨膨脹調整後，相當於今日的1.71億美元，仍是貴得離譜。

再拿F-35來比較，如今的F-35A的單位價已跌至7800萬美元，與F-14相比真是便宜。

結語：F-14雄貓仍然是一個時代的經典

如果你是個雄貓迷，您心中一定為F-14 留了一個特殊位置，那麼你讀到這裡可能會以為本文在「黑」雄貓。但是昂貴與引擎的問題，並不意味著雄貓就不傑出，相反的，它幾乎可以說是那個時代的F-35，具有最強的雷達，超群的飛彈，速度快、飛的高，打的遠。

F-14首次升空時，它比歷史上所有的航艦戰鬥機更大、更重，也更強。當時許多國家空軍仍然專注於空對空纏鬥時，F-14已經可以從百公里外就跟踪和交戰敵方轟炸機。

但是遙遙領先同一時期的對手，其代價是昂貴的，因此決定美國戰機成分的仍是「美元」。F-14有可能以升級的方式像F-15那樣活躍至今，但是有些時候，保留一架優秀的老式戰鬥機的成本，比設計和建造新一代戰鬥機的成本更高。

我們可以這樣看， F-15 和 F-16或許活躍的時間更長，但是F-14永遠是雄貓迷永遠的最愛。