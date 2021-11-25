《空軍雜誌》（Air Force Magazine）22日報導，美國空軍戰術戰機2021財年的任務執行率（mission capable rates）全面下滑，除A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機外，F-22、F-35、F-16、F-15都無法倖免。

《空軍雜誌》指出，即使2021財年軍方面臨的新冠肺炎（COVID-19）疫情影響不如2020財年，但任務執行率仍進一步下降。F-35自76.07%大幅滑落至68.8%，但仍高於2019財年的61.6%；這是因為許多F-35開始面臨第一次發動機大修，但近年美軍F-35機隊在該設備上面臨短缺，估計2021財年內有40架F-35A因缺少發動機而停飛，且此狀況可能持續達數年。

F-15E連續2年下滑，自2019財年的71.29%降至2020財年的69.21%，再降至2021財年的66.24%；F-15C和F-15D由於機齡過老，任務執行率同樣連續2年降低，F-15C目前為69.48%、F-15D為68.56%。F-16C也自2020財年的73.9%降至2021財年的71.53%、F-16D自2020財年的72.11%降至2021財年的69.32%。

F-22的任務執行率繼續於50%上下徘迴，2021財年為50.81%，較2020財年降低約1個百分點，但與2019財年的50.57%相差不遠。A-10雖然最為老舊，但可能獲益於機翼更換工程及其相對簡單的構造，任務執行率自71.2%上升至72.54%。

任務執行率是衡量戰備狀態時常用的指標，代表戰機能至少執行一項其被賦予的核心任務，如F-16就是空對空作戰、對地攻擊或防空壓制三選一，而此次美軍未公開全任務執行率（full mission capable rates）資料。在川普政府的前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）時代，美國空軍曾被要求應將整體任務執行率提升至80%以上，但此目標從未達成。