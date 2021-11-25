Sephora的FRESH Soothe & Smooth Lip Kit ，850元。（Sephora提供）

緊接雙11之後，就是黑色星期五購物節了！剛進駐台灣的Sephora也推出了黑色星期五折扣季來吸客，即日起到11月27日晚上11點59分期間，全站將祭出優惠，包括註冊Sephora的Beauty Pass 會員，即享結帳全站8折起優惠，購物金額超過4000元更可以享75折的折扣，另購物滿1500元即享免運優惠，另外Sephora還特別開通了願望清單功能，只要在點擊畫面上的小愛心，隨時隨地即可將最愛的商品加入願望清單，方便在折扣時可更快速買到心中理想的美妝好物。