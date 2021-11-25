女台商張安薇2013年11月15日，與男友許立民到馬來西亞邦邦島度假時，半夜突然遭到菲律賓阿布沙耶夫叛亂組織襲擊，許男當場身中兩槍死亡，張女則被擄走囚禁在菲國南部島嶼，綁匪一度開出1億5000萬披索，約台幣1億元的天價贖金，令家屬心急如焚、十分擔心張女的安危。所幸最後出現一神秘男子居中協調，成功讓遭綁架長達35天的張女平安獲釋，外界事後才知道這名男子大有來頭，曾是美軍特種部隊綠扁帽的指揮官，還是馬英九總統的外甥余靖。至於張家付了多少贖金，警方始終低調表示這是不能說的秘密，更增添神秘色彩。

盤據在菲國南部的阿布沙耶夫惡名昭彰，經常綁架外籍人士、獅子大開口要求贖金，張安薇是首名國人遭擄，當時震驚台灣社會，刑事局立即與馬國、菲國警方合作，展開跨國救援行動。

在馬來西亞度假村被擄的台灣旅客張安薇，歷經30多天煎熬之後平安獲釋，自菲律賓馬尼拉搭乘華航班機平安返台。（資料照）

張安薇與許立民凌晨在度假村，突然遭到8至10名、分乘2條船的武裝歹徒襲擊，歹徒懷疑許男想要反抗將他擊斃，再把張女綁走。2天後，張女在歹徒的要求下，打電話給在台灣的朋友告知被綁，綁匪要求1億5000萬元的披索，約台幣1億元的贖金。張家與綁匪討價還價後，贖金陸續降至5000萬與3000萬披索，讓談判一度陷入僵局。

刑事局除派員到菲國，與菲國反綁架警察總隊、馬來西亞皇家警察總署政治部組成專案小組，商討營救事宜，專案小組召集人、刑事局前副局長劉柏良也親赴馬菲了解案情。菲國反綁架總隊派首席談判專家指導張安薇大哥與綁匪接觸、周旋，指歹徒在要錢不要命下，盡可能降低贖金，並要有打持久戰的心理準備。

張安薇被綁匪囚禁時，還可以拿著剪刀修補衣物。（家屬提供）

張安薇遭擄35天後，在菲國軍方護送下從蘇祿省霍洛島脫身返台。張的大哥在記者會上，除感謝3國警方及相關部門的協助外，還特地感謝一名家族友人，指他居間協調，透過關係送藥、衣服、書信給張安薇，而這名神秘友人就是余靖。

余靖曾是美軍特種部隊綠扁帽的指揮官，協助菲國掃蕩南部叛軍，對當地十分了解，也有連繫的管道，所以幫忙在家屬與綁匪之間居中協調，並找到可靠的中間人，成功將張女救出。家屬當時表示：「獲釋的細節我不知道，就算知道也不能公開！」，不肯透露是否付了贖金，外界推測贖金最後約落在7、800萬元。

警方表示，擄人勒贖案件政府不能參與，付贖是不能說的秘密，否則以後綁匪會專綁台灣人。幸好在各界幫忙下，才讓這起旅遊驚魂記平安落幕。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。