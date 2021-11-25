一向天未亮就急著起床玩耍的Baby，怎麼上了學就變得愛賴床、叫不醒？對一早要在上班前送孩子到學校的爸媽而言，每天都要喊得臉紅脖子粗，急得像熱鍋上的螞蟻！有什麼方法可以讓孩子順利起床嗎？

身為「娘娘專業戶」的藝人孫儷育有一子一女，即使忙於工作，也經常花時間陪伴小孩。日前她在微博分享「對付孩子起床氣的小辦法」，一PO出立刻引起廣大媽媽群的共鳴。孫儷分享……

「我會在叫完起床後，把窗簾拉開，然後給他們拍背拍屁股，拍背本來就是提升陽氣的，這樣拍一拍沒幾分鐘他們就醒了，並且清醒的很愉快，醒來之後還會和我說媽媽好舒服，我還要拍，如果還有時間的話我再會和他們揉揉肚子。」

光看這樣的敘述，就能感受到早晨的美好！回頭看看家裡的孩子，再想想今天早上出門前的時光，你是不是也苦惱如何對付賴床的孩子？

５方法 讓孩子快樂起床

方法1：早點睡

睡不夠，自然就起不來！３～５歲的學齡兒童，每天的基本睡眠總時數大約是11～12個小時，因此，從小幫孩子建立早睡早起的習慣是很重要的。

＊漸進式提早上床時間

想改變生理時鐘，需要幾個星期來練習。每天試著讓孩子提早20～30分鐘上床，第一天睡不著沒關係，再試第二天，能入睡了，隔天再把上床時間往前調，如此「漸進式」調整，讓孩子的身體在無壓力的情況下慢慢適應早睡的習慣，自然就可以順利建立新的睡覺、起床模式。

＊睡前避免3C、早晨迎接陽光

「褪黑激素」是人體的睡眠賀爾蒙，在天黑後會開始分泌上升。而人眼對藍光的波長很敏感，當視網膜的感光器接收光線刺激，再傳到大腦位於下視丘的神經核，經交感神經傳導至松果體，便會抑制褪黑激素分泌，進而影響睡眠品質。

同理，早上在叫孩子起床前，爸媽可以先打開窗簾，讓陽光灑滿房間，陽光不只可以調節褪黑激素在血液中的濃度，加速身體代謝，幫助清醒。當人的視神經接觸到陽光，大腦就會開始分泌血清素，血清素又叫「幸福賀爾蒙」，具有提振精神、安定心神的作用。

＊避免過度疲勞、太興奮

玩得太累，到該睡覺的時候大腦的興奮若未消失，就會影響睡眠。睡前30分鐘～一小時，盡量讓孩子進行靜態活動，或和他聊聊天，紓解一下身心的各種壓力好入眠。

＊白天別睡太多、精力要消耗

要孩子靜得下來，就要讓他動得夠！白天要盡量讓孩子活動，若有午睡習慣，可以安排在下午1～2點，也別超過一小時，以免影響晚間睡眠。

方法2：播放孩子喜歡的音樂

比起「嗶嗶聲」「鈴鈴鈴」響亮刺耳的鬧鐘聲，用音樂喚醒孩子，透過聽覺打開全身知覺開關，不只可以避免瞬間的噪音對身體造成的刺激及緊繃，還能同步愉悅身心靈。

方法3：創造起床的動力

孩子都知道，每天早上起床後就是……

本文作者：NiNi Su

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年11月號)