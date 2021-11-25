秋冬天氣轉變，常覺得喉嚨乾乾的、想咳嗽？皮膚乾癢容易裂，怎麼辦？超實用穴道按摩與簡單食療，4招幫助你提升免疫力、緩解咳嗽和皮膚乾癢！

秋冬之際，天氣轉涼，不少節氣病症逐漸浮現，醫院門診增加了許多咳嗽及皮膚症狀的病人。亞東醫院傳統醫學科醫師林巧梅指出，除了門診的中醫調理，民眾其實在家也可以利用食療、穴道按摩及生活調整，進一步改善入秋轉冬出現的身體不適。

呼吸道敏感：依病症食療+穴道按摩

◆喉嚨乾燥易咳嗽 「蒸梨子」可緩解

「咳！咳！醫生，我最近很容易咳嗽，喉嚨都乾乾的沒有痰。」

針對門診病人的訴求，醫師指出，秋令屬燥，秋主肺，所以乾咳是秋冬常出現的症狀，坊間常說的「蒸梨子」食療，就非常適合治療這類乾咳，但注意如果是痰多的咳嗽就不適合；除了蒸梨子，醫師建議民眾也可以煮一些「白木耳百合南杏湯」來潤肺，緩解乾咳症狀。

◆呼吸道過敏 ３穴道按摩來固肺

「醫生，我最近晚上睡覺很容易咳嗽，早上起床也是。」

醫師表示，這類病人主要是身體免疫調節較弱，溫差變化容易引起上呼吸道過敏反應，建議民眾要特別注意脖子的保暖，可以圍著絲巾睡覺，早上如果早起運動，也盡量圍著絲巾或脖圍，而老一輩常說要吃的「西洋參川貝粉」，可以補肺氣並化痰止咳，十分適合呼吸道容易過敏的病人；但要注意如果是已經感冒、發燒、感染或是懷孕及服用其它西藥的人，食療之前仍需請醫師評估。另外，穴道按摩上，可以選擇合谷穴、尺澤穴來固肺，提升免疫力。

【合谷穴】：手掌虎口處，往食指掌骨中心下緣方向按壓。

【尺澤穴】：手掌向上，肘中橫紋偏外側三分之一凹陷處。

皮膚乾癢脫皮：宜早睡忌口

「醫生，我臉上皮膚都脫皮了，而且身體有點乾癢。」

針對秋冬乾燥脫皮的現象，醫師指出，肺主皮毛，所以秋燥也會影響到皮膚，需注意洗澡溫度不要過熱，並選用較滋潤的沐浴乳；飲食上需避免太重口味及菸酒、烤、炸、辣等食物，可以煮「白木耳百合紅棗湯」來養血潤肺；作息需要盡量在晚上11點前就寢，因為太晚睡會耗傷我們體內陰分，讓症狀加重；此外穴道上建議可以按摩曲池穴、三陰交穴來緩解皮膚症狀。

【曲池穴】：手肘彎90度，外側產生橫紋的末端，垂直按壓。

【三陰交】：腳內踝尖垂直往上4指寬處。

末梢循環差：泡腳消水腫

醫師提醒，因為即將進入冬季，天冷讓人的血液循環會更差一點，末梢循環較差的民眾，如常手腳冰冷、小腿容易水腫等，推薦可以自己在家泡腳，買一些生薑，不削皮切幾片，放入水中，水滾後先煮15分鐘，再加入泡腳桶的溫水裡，泡約20～30分鐘，可以有改善循環跟消水腫的功效，另搭配按摩陰陵泉穴效果更佳；如果四肢冰冷情況較為嚴重的人，則建議可以加一些老薑及艾葉。

【陰陵泉穴】：膝蓋彎90度，內側轉折處橫紋末端。

本文作者：湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年11月號)