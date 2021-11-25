不要小看一條小小的毛巾，如果沒有做好清潔，它所承載的細菌可能比整個馬桶還要多！甚至有些不明原因的感染，有時破口就是那條貼身擦拭的毛巾。皮膚專科趙昭明醫師指出，毛巾應該等同於貼身內衣褲，不該與他人共用；同時像是慢性病患、小孩等免疫功能較弱的人，對毛巾的選擇與使用更該注意。

●大錯誤！全家共用毛巾 成傳染病破口

趙昭明醫師提醒，以常見的病毒疣來說，當患者擦過的毛巾，被同住的家人接續使用時，傳染力幾乎等同於接觸感染，很容易一人得病，全家中標。

除了皮膚疾病之外，未乾的毛巾又吊掛在不通風的浴室中，儼然就是細菌培養皿。像是大腸桿菌，金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌、退伍軍人菌、仙人掌桿菌等，都會在毛巾上繁殖，成為疾病溫床，從皮膚過敏、毛囊炎、落髮到香港腳、陰道感染、下泌尿道感染、甚至引起腎盂腎炎，都是細菌惹的禍。

趙昭明醫師特別提醒，尤其像是糖尿病患，身上傷口常常難以癒合，要是用了不潔的毛巾，相當容易造成傷口感染，萬一引發致蜂窩性組織炎，嚴重時可能還會截肢。因此若是身體常出現過敏、感染等情況，除了依靠藥物外，最好檢視毛巾的清潔狀態。

毛巾擦完不是晾乾就好！ 專家揪「2壞習慣」恐爆菌染病。(影音來源/中時新聞網)

●毛巾越洗越硬？ 千萬別加柔軟精 晾曬前多一步

醫師建議，日常用毛巾至少每周要清潔一次，擦過汗水或皮膚正出狀況時所用的毛巾，最好每次都洗。

許多人想要讓洗過的毛巾觸感柔軟，都會在洗劑裡加入柔軟精。對此，日本毛巾鑑定師中道裕也指出，柔軟精不但無法幫助毛巾柔軟，反而會破壞毛巾的結構。他建議盡量維持每周清洗一次，並且放入洗衣袋單獨洗滌，不要與其他衣物混合，較能維持毛巾纖維潔淨。

此外，晾曬前要將毛巾攤開輕甩幾次，這樣做可以幫助毛巾纖維站立，這是讓毛巾恢復柔軟蓬鬆的關鍵。

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●慢性病患、幼兒用毛巾 最好選素色、纖維較柔款

毛巾材質多元，各有好處，可依生活需求選擇不同材質。但趙醫師提醒，對免疫力較差、慢性病患或幼兒來說，最好選擇這些款式：

1.素色：避免過多顏色或花樣、裝飾，減少染料過敏機率。

2.纖維較柔軟：避免粗糙纖維摩擦皮膚，使皮質過度脫落，造成細微傷口。

3.厚薄適中：毛巾纖維越多，越容易藏汙納垢。尤其吸水力強的棉質，最好選擇毛巾厚度較薄、尺寸適中勿過大即可，這樣的毛巾在晾曬時較易徹底乾透，細菌相對難以滋生。