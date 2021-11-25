大陸近年加強鄉村振興，廈門市海峽城鄉發展基金會又引進台灣社區營造理念，在廈門海滄區的過坂村，結合外來人口，以掌握現代多媒體為切入點，教導村民拍攝影音短片，開創另一種鄉村風格。

過坂村屬於海滄區東孚街道，當地村民大部分是外來人口，有40年前從泉州安溪移來的「在地人」，也有3分之1近千人是遷來廈門暫住的「外省人」。先來後到都是「過坂人」，彼此之間相處融洽，融入廈門這個大家庭。

城鄉發展基金會的社造員在田野調查時發現，老一輩的泉州移入人口，早已內化為廈門人，後來隨著經濟發展才遷來的外地人，大部分是從貴州、四川、閩北等地而來。雖然過坂村屬於城市邊緣，但經濟條件不差，村民對新事務的接受程度也高。

小學生也來參加發掘村落文化課程，過程中得知自己的村落歷史。（城鄉發展基金會提供

在「尋找鄉村代言人」時，年輕的外來人口最為積極，他們認為自己是新過坂人，對這塊土地已經產生感情連結，希望自己的孩子能融入過坂生活。社造員發現，這個村的外來人口不會拉幫結派，對過坂村有很深的認同感。

其中一名台籍青年社造員，曾在台灣擔任大學講師，認為過坂村的風景人文材料豐富，決定開辦影音拍攝講習班。「都是用手機拍，從自己的家人、小孩拍起」楊姓社造員記得，剛開始先學拍照片，再教導村民找到好的角度，「例如把小孩頭拍大一點比較可愛，把老婆的腿拍長一點才不會被罵。」

虹彩媽媽團利用晚上空閒，練習各種團體舞蹈，村裡節慶時大膽演出，也是歡迎外來客人的一個節目。（城鄉發展基金會提供）

所謂分鏡、構圖等專業術語根本不用講，因為村民聽不懂，但在一次次的教學與成果分享當中，村民自然而然懂得了構建畫面的技巧；待所有照片被剪輯成短影片之後，就開始進入影片拍攝課程。

城鄉基金會的社造員經驗豐富，「在村裡面出外景時，一定備有零食飲料」讓參加者有邊玩邊學習的趣味感，不會有壓力，之後逐步加深村民們對影音視頻的理解。

到2021年10月，已經可以舉辦村民影片競賽，高達18支影片參賽，預計今年底辦一次「鄉村影展」，讓村民用影音紀錄自己的家庭故事、家鄉風物，用鏡頭敘說過坂故事。

台籍社造員就住在村子裡，從一開始跟村民打交道時的陌生感，到現在「走遍全村都認識」，很有成就感。50歲以上的女性被組成「虹彩媽媽團」，平常練廣場舞、腰鼓隊，還帶著小孩子加入導覽培訓營，每當有外地人來參觀時（各省常派人來參觀海滄的鄉村振興成果），這群虹彩媽媽就帶上擴音器出動，娓娓道來她們過坂的文化故事。