紐約曼哈頓一名婦人家裡使用了約50年的咖啡桌，是2000年前羅馬暴君卡利古拉（Caligula）派對船上的馬賽克鑲嵌畫地板。

紐約曼哈頓一名婦人家裡使用了約50年的咖啡桌，竟然是2000年前羅馬暴君派對船上的馬賽克鑲嵌畫地板。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，義大利古董專家布法羅（Dario Del Bufalo）21日接受CBS節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，說明找回這塊遺失許久的馬賽克鑲嵌畫的意外過程。

2013年布法羅在紐約授課，並且為自己撰寫的書籍《Porphyry》簽名，這是一本介紹羅馬皇帝常使用的紅紫色岩石的書籍。

書中也介紹一塊遺失已久的馬賽克鑲嵌畫，這塊馬賽克面積達4.5平方英尺，由綠色、白色大理石及紫紅色斑岩組成，最初鑲嵌在距今約2000年前、羅馬帝國暴君卡利古拉（Caligula）下令建造的2艘巨大、奢華的派對船上的地板。

卡利古拉是備受鄙視的暴君，歷史描述他為殘暴、墮落，甚至可能有點瘋狂。卡利古拉僅在位短短4年，他於西元41年被暗殺後，2艘船就在羅馬東南方的火山湖內米湖（Lake Nemi）沉沒。

在1930年代，船上的古物及鑲嵌畫都被打撈上岸，存放在湖邊的博物館，1944年，德國納粹撤退時，連帶燒毀船隻及寶藏。

羅馬帝國暴君卡利古拉（Caligula）派對船上的馬賽克鑲嵌畫地板重新展示。

將近70年後，當布法羅在紐約簽書時，他偶然間聽到一名女士及一名年輕男子的對話，當時男子對女士說，「海倫，看，那是妳的馬賽克」，女子回應，「噢，對呀，是我的馬賽克。」

布法羅後續找上這名男子，確認名叫海倫．菲奧拉特（Helen Fioratt）的女士在曼哈頓住家有這塊馬賽克。

菲奧拉特本身經營畫廊，也是藝術品經銷商，她曾在2017年接受《紐約時報》（New York Times）專訪，指出自己和義大利籍的夫婿是在1960年代向一個義大利貴族家庭買下這片馬賽克，當馬賽克運抵紐約後，這對夫妻將它拿來當作咖啡桌，幾十年來夫妻倆一直相當喜愛這片馬賽克。

之後菲奧拉特將馬賽克歸還給義大利政府，這片馬賽克也得以重新在博物館中向世人展示。

布法羅說對菲奧拉特感到相當抱歉，但如果重來一次，他還是會選擇這麼做，如今他只希望能夠複製一片馬賽克給菲奧拉特，讓她放在家裡。