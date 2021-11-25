買家相中滿意物件時，大多通過斡旋方式，以表購買意願，但也有出現不少斡旋成功後反悔的案例。近日有網友請益，自己已經斡旋成功，屋主也在契約上簽名，但簽約當天卻突然反悔，希望買家能多買一個車位，讓原PO十分為難，遇上這種情況該怎麼處理？大多網友分析屋主先違約，需要為此賠斡旋金，「二個方式：屋主賠斡旋金，或是你就趁機砍車位的價格買下來」、「提早領年終囉」。

1名網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文，稱自己已經斡旋成功，賣方也已經在契約上簽字，然而簽約當天屋主竟突然反悔，要求再多買一個車位，並推銷以車位未來報酬率利誘原PO，「租給別人可以多收4、5000塊的收入」。

但這情況卻讓原PO始料未及，斡旋契約上僅1間房子沒有車位，屋主也在契約上簽名，若屋主因此反悔不賣，「我只能答應他的條件，多加一個我根本用不到的車位，或是摸摸鼻子，默默的把斡旋金拿回來嗎？」。

貼文一出後，大批熱情網友湧入提供建議，不少人分析屋主違約在先，需賠斡旋金，「二個方式：屋主賠斡旋金，或是你就趁機砍車位的價格買下來」、「簽了反悔換他賠償」、「斡旋簽收了，屋主不賣就是賠錢給你」、「屋主要賠斡旋金才是」、「提早領年終囉」、「可以拿兩倍回來囉」、「恭喜，妳已獲得2倍斡旋金大獎」。

不過有網友認為，雖然屋主有違約疑慮，但考量未來脫手，還是建議將車位買下來，「但多個車位的確是加分」、「如果車位是合理價位，對將來的房價一定是加分的，而且如果是一位難求的地區，出租車位會是很棒的收益」、「價格重新談，有車位未來真的會比較好賣」、「有能力也把車位買了，以後要賣更好賣，以後有車沒車位會後悔」。