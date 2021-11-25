美國總統拜登聯手大陸、日本、南韓等國釋出戰備儲油，以解決國際油價居高不下的問題，然而金融集團高盛大宗商品分析團隊卻認為，此次釋出戰備儲油的數量僅是「滄海一粟」，未來油價還會繼續上漲，甚至可能讓石油輸出國組織（OPEC）失去生產的動力，長期油價難以下跌。

綜合外媒報導，周二美國政府宣布釋油後，國際油價依然上漲，布蘭特原油上漲3.27%，收在每桶82.31美元，高盛表示，「這一波釋放儲油約7000至8000萬桶原油，小於市場預估的1億桶，此外，大多數原油有互換性質，意味2022至2023年間，原油的淨增加量將會縮小。」

此外，分析師Damien Courvalin認為，釋出戰備儲油的規模，跟現在每日高達200萬桶原油消費量相比，根本只是滄海一粟，「目前82美元的布蘭特原油價格，不僅已將釋放儲油計算在內，而且還反映了市場對未來3個月的全球石油需求。」

高盛持續看漲國際原油價格，並預期年底將上看90美元，未來幾年內也會保持在高價位，Damien Courvalin說：「美國從戰略石油儲備中釋出5000萬桶原油並與幾個消費國聯合行動的做法，讓OPEC沒有了大幅增產的動力。」

不僅如此，研究機構Capital Economics首席大宗商品經濟學家貝恩Caroline Bain也認為，「釋出戰備儲油不足以壓低價格，並不是有意義的方式，如果它讓OPEC放慢生產步調，可能適得其反。」