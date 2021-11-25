為發展符合在地需求同時具有前瞻性的交通運輸服務，及強化台中公車路網，市府規劃在民眾搭乘量最多的復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路等六大路廊上推動幹線公車政策，將路廊上既有的公車路線進行轉型，並加密尖峰及離峰班次，同時賦予各幹線公車專屬顏色意象設計及方便記憶的路線編號，預計明(111)年度正式上路，強化公車路網整合。

台中市政府逐步完善低碳公共運輸路網，打造更便利、環保的大都會一日生活圈。(台中市政府提供)

台中市政府指出，台中公車運量從100年實施8公里免費後，搭乘運量從每年5000萬人次提升到1.3億人次，在台中活動人口持續提升的現在，一定還有可以開發的客源。

市府這次選定復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路等六大路廊推動幹線公車，除將路線進行微調、班次服務水準加密、全路線使用低地板或無障礙車輛外，也針對各幹線路廊設計專屬顏色意象，藉此提高整體公車服務水準及民眾搭乘意願。

台中市政府表示，幹線公車是將路廊上既有公車路線轉型，班次提升到尖峰至少10分鐘一班、離峰至少15至20分鐘，各幹線公車也擁有專屬顏色意象設計及路線編號，100路復興幹線使用的代表色為建設灰、200路中興幹線為懷舊棕、300路台灣大道幹線為夢想藍、500路中清幹線為翱翔橘、700路崇德幹線為活力黃、900路北屯幹線為熱情紅，未來在公車車輛、智慧型站牌及候車亭等設施都能看到幹線公車相關意象設計，增加民眾搭乘公車便利性。

六大路廊幹線公車即將在明(111)年上路，搭配今年通車的捷運綠線，形成健全的垂直大眾運輸主幹路網，發揮1加1大於2的功效。透過六大幹線穩定的班次服務水準及雙十公車政策，吸引民眾搭乘公車，提升大眾運輸使用率，同時也會持續滾動式檢討公車路網，提供民眾便捷的公共運輸服務。