「航空雙雄」前幾日股價小幅修正，其中長榮航跌幅較深，遭華航超車，24日2檔強勢反彈，長榮航收盤攻上漲停，華航也有逾8%的漲幅。有網友眼見華航股價超越長榮航，慶幸自己當初將長榮航部分資金轉移至華航，底下留言竟意外引出1名苦主，稱去年見華航沒什麼起色，就賣40張認賠10萬殺出買台積電，相較目前價差約90萬，等同約1台國產車的價格，讓他後悔不已。

全球運輸供應鏈混亂，受惠「海轉空」急單效應，推升貨櫃運價走高，航空雙雄股價一路飆升，雖然受歐洲疫情死灰復燃消息衝擊，連跌數日，然24日雙雙反彈，長榮航尾盤亮燈漲停，收在每股28.35元；華航也有逾8%的漲幅，以30.05作收。

1名網友在mobile01以「沒想到華航的股價超越長榮航了」發文，看到華航股價一舉超車長榮航，慶幸自己當初將長榮航一半的資金轉移到華航的決定；底下網友回應，「還好前陣子沒認賠殺出，繼續握著機票」、「我成本都13-15元，還是第二波了，第一波10-11元，今年而已」。

但也並非所有人都耐得住股價波動，能夠穩抱「航空雙雄」，有網友早在去年華航每股10元時就認賠10萬出脫40張，轉買台積電，如今漲到約30元，價差高達約90萬，讓他後悔不已，感嘆當時最低還一度5、6元而已，但跌不停也不敢買，不然現在就不一樣了；其他網友也安慰，「一台國產車沒了，沒關係，失敗為成功之母」。不過該網友補充另外還有定期定額買的沒動過，還有約50幾張，打算繼續放著。

客運需求未見反彈動能，Q4正值航空貨運忘記，華航、長榮航採取「貨運為主、客運為主」的經營策略，以彌補客運所帶來的損失；法人指出，華航、長榮航股價都是連動的，今年有貨運支撐，明年邊境開放，亦有客運商機，就基本面而言，預估航空股至少一路看好至明年上半年。