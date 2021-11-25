台股自疫情以來交易景況熱絡，加權指數屢創新高，但有網友攜100萬躍身股海，每買一次標的，沒多久就觸及10%停損點，認賠殺出，「3進3出」後資金縮水至72萬，讓他不禁無奈表示，運氣這麼差，是不是退出股市比較好？底下有投資老手根據原PO的投資策略，建議1套投資操作，「就算連續輸10筆，也不及原本資金的25%」。

1名網友在mobile01以「地獄倒楣鬼適合玩股票嗎」為題，淚訴自己在股市的操作經驗，他擁100萬的資金投身股市，在觸及10%停損點後，拿剩下90萬再換股操作，然而又跌到停損點，資金再度縮水至81萬，但換股操作後又舊事重演。

最終手中資金縮水約3成至72萬，讓原PO懷疑起自己的運氣，是不是真的這麼差，照這樣看來， 是不是退出股市比較好？

貼文一出後，有網友認為原PO可能買股投機性質較大，應該適時調整自己投資操作，「投機股票輸的機會大，投資股票輸的機會小，存股領股利吧」、「你一定是追高炒短線的那個」、「你這是標準的韭菜追高流，先從基本面好好學」、「應該是看投資操作如何做調整，而不是輸錢就跑，那永遠不會當贏家，加油」。

也有網友揶揄，「開槓桿做空自己的做多，賠錢即賺錢」、「拜託你買台灣50反，救救廣大的股友吧」、「可以當股市『冥』師呀，只要講明反向操作，包準你可以收到一大批忠實的信徒」、「這種就要找隊友，專做放空你買的股票」。

此外，有投資老手針對原PO10%停損的操作方式進行分析，建議可以每次只投入25%總資金進行交易，25%的10%停損，一次也只進行一筆交易，下一次交易也是剩餘總資金的25%，這樣即便連續輸10筆，也不及原本資金的25%，不至於讓損失太嚴重。