台中市府勞工局結合台灣新移民協會舉辦新住民微型創業培力課程及交流活動，吸引大陸、越南、印尼等超過80人次新住民踴躍參與，勞工局表示，經過課程訓練分享創業營業登記、創業貸款，創業管理等流程及經驗，增加新住民轉換職場跑道競爭力。

勞工局長張大春指出，台中市新住民人數位居全國第五，來自各國新住民帶來多元文化並激盪獨特魅力，新住民鄭芷雁從越南來到台灣，參加微型創業異國餐飲培力課程，並接受專家學者專案輔導經營管理與營業登記，所開設的餐飲店「嚮越美食料理」也在11月19日正式開幕，成功實現創業目標。

勞工局表示，今年度微型創業培力課程包括異國餐飲及美容美甲微型創業培力2梯次，課程內容豐富，除創業經營規劃、產品定價策略、餐飲採購與成本控制、媒體行銷技巧及實務應用，也包含行政管理、食品安全衛生、職場平權及勞動法令相關法規等共計30小時，希望提升新住民創業知能，建構完整創業能力。

市府進一步結合各地創業資源舉辦3場次創業交流活動，提供創業導師或達人經驗分享及創業概況分析，另邀請專家、學者提供新住民一對一創業專業意見及創業輔導，並根據需求提供資源轉介實現創業夢。