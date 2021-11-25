農委會主委陳吉仲受訪時，形容萊克多巴胺「其實是還好的一個添加物」，並拿人的保健食品來對比，引發爭議；事後陳吉仲表示，他沒說萊克多巴胺是保健食品。資深媒體人吳子嘉對此表示，陳吉仲是講給他的支持者聽的；也因為反萊豬是一個最有可能過關的公投，所以陳吉仲要站出來硬拚到底。

吳子嘉24日在《關鍵時刻》節目中表示，陳吉仲最後的說法是，他從來沒有說萊劑是人的保健食品，他是希望大家看到這一段。可是到底陳吉仲這個講法對不對？他為什麼要講這個呢？這是因為陳吉仲沒有辦法不講，他要負責這個政策辯論，因為反萊豬是一個最有可能過關的公投。

吳子嘉指出，若反萊豬一旦過關，陳吉仲的責任就大了，他要面對美國的責難跟修理。所以陳吉仲要站出來跟你拚，他要拚的是過程，也就是要告訴你，「看到了沒有，那麼爛的政策，我跟你硬拚到底」，陳吉仲就是要把這個氣勢讓人家看到，至於內容就無所謂了。

吳子嘉接著表示，這是他們的硬招，硬著陸以後的結果，陳吉仲是講給他的支持者聽的，但支持者最後會為了這句話去投贊成票嗎？不會嘛，而這不能道歉，因為他認為這政策是對的，關鍵是大家都是各取所需。