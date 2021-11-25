疫情期間讓消費者更注重自己的生活品質之餘，在居家美學上也更用心布置，而雀巢多趣酷思膠囊咖啡機今年新推「INFINISSIMA Touch顏值機」，以極簡流暢外型搭配暖色調的時尚象牙白，簡約外型更容易融入居家擺設當中，更搭載了1.2公升掀蓋式超大水箱、智能觸控設計，定價3999元。

雀巢多趣酷思膠囊咖啡機全新「INFINISSIMA Touch顏值機」，定價3999元。（雀巢提供）

12月31日前到內湖IKEA星巴克家享體驗館、雀巢多趣酷思百貨直營櫃完成新機體驗與試飲活動，並與INFINISSIMA Touch顏值機合照，至雀巢Facebook官方粉絲專頁指定貼文上傳及分享，即抽雀巢INFINISSIMA Touch顏值機、星巴克馬克杯等限量好禮。

雀巢多趣酷思膠囊咖啡機全新「INFINISSIMA Touch顏值機」，以極簡流暢外型搭配暖色調的時尚象牙白，搭載了1.2公升掀蓋式超大水箱、智能觸控設計。（雀巢提供）

另12月2日起在新竹巨城百貨雀巢多趣酷思直營櫃，買INFINISSIMA Touch顏值機組合享有7折優惠、12月10日起搭配電商平台MOMO、PChome的雙12活動，INFINISSIMA Touch顏值機享9折優惠；現在至LINE官方帳號搜尋「雀巢多趣酷思膠囊咖啡機」，加入好友及綁定會員還可享100元購物金、集點換咖啡、註冊咖啡機享2年保固。