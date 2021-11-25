「護國神山」台積電的薪資、福利一直是網路熱門話題，許多人更將其當成夢想，希望能夠錄取。就有一名網友表示，自己終於收到了台積電的面試邀約，但對於發出面試的部門完全沒有印象，因此上網詢問前輩意見，不少人看到面試函後，紛紛留言「保重」。

網友在PTT《Tech_Job》版PO文「台積部門請益」，他表示自己收到了台積電的面試邀約，但對於該部門一點印象都沒有，並附上了收到的面試函。

原PO收到台積面試通知，貼出面試函詢問資訊，不少人看到後回答都語帶玄機。(圖／PTT)

透過截圖可以看到，原PO收到的面試函寫著職務名稱「Pellicle and Mask Engineer」，工作地點在竹科，職務內容則為全英文說明。原PO表示自己實在沒看過這個部門，因此希望大家能提供資訊。

不少鄉民看到後語帶玄機：「好缺耶」、「超級爽缺呀」、「光罩就是爽缺，JOS都搶翻呢」、「爽到飛天」、「超棒的」、「準備好無塵衣當天上班囉」、「祖墳冒煙了」、「先不要買房」、「保重」。

也有人認真回，表示關鍵字就是EUV pellicle：「搞得出來的五根手指數的完，看你的職務就是每天被追著跑」、「台積很愛改好聽的職務名稱，你進去之後就知道了，還能順便分享給大家」、「這是台積EBO的缺，pellicle 就是光罩做的最後一部的保護薄膜，可以試試看」、「EBO壓力應該沒產線大，可以衝」、「台積越來越會玩文字遊戲了」。