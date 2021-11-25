「2021台北金馬創投會議」24日在臺北文創會所舉辦頒獎典禮，李心潔、易智言、廖慶松、吳明憲4位決選評審共同揭曉「百萬首獎」得主，最後頒給侯季然執導、描述1名日本爸爸跨國來台追尋女兒生命之旅的《一個人的家族旅行》。評審皆表示該作充滿人文關懷，描寫世代和解，既充滿詩意又具備商業潛力。李心潔大讚片中的父母之情非常動人，是所有劇本中最令她印象深刻。

李心潔已經連續3年來台參加金馬，前年以《夕霧花園》提名金馬影后，去年以監製身分在創投得獎，對於14天的隔離早有心理準備，直呼「悶在馬來西亞很久了，有機會來跟幕後厲害的創作者們交流，對我來說非常興奮」，並稱就把這次的隔離當作閉關跟休息，笑喊當媽媽的人應該都能理解她的心情，「家裡瑣事跟小孩都不用管，這14天沒人來煩你，雖然看案子也很忙碌，但都是很喜歡的事」。

這次花了1天的時間看完37個案子，她說「謝謝金馬邀請我來當評審，是很好的交流跟學習，能夠以演員身分對幕後的創作者有更深入的了解，打開了我的視野，聽到每個主創團隊分享故事，熱切真誠的狀態讓我很感動，想頒獎給每個入圍的團隊」。而她今年除了是金馬創投評審外，還將出席周六（27日）的典禮擔任頒獎嘉賓，對於紅毯戰袍，她則賣關子不說，僅透露「會走中庸路線」。

另外，導演易智言上台時，先為自己可能在過程中講話很粗魯跟參賽者們道歉，笑喊「回家自我檢討是否又樹立敵人了」，他解釋因為與各組對談的時間只有5分鐘，他只能快速、沒有過多思考的提出意見，強調真的抓得非常嚴格，時間一到就會立刻被帶往下一組，沒辦法回頭照顧創作者情緒，擔心參賽者的印象會停在他的這些話，表示「希望等一下餐會可以有機會跟他們講清楚」。