獲選今年台北電影節「非常新人」、並以電影《該死的阿修羅》入圍金馬獎最佳新演員的新生代演員潘綱大，他飾演一個同志少年，因暗戀摯友而犯下隨機殺人案，在片中演繹出複雜情感糾結的深度演技，收穫好評，對於此次得到評審的肯定，他知道入圍的當下便與家人分享，但他表示隨著時間沈澱便有更多感覺冒出，「覺得被肯定、但也覺得有點諷刺。」他解釋「我媽知道這件事情，可能會覺得開心而已，但我站在他的角度會覺得很衝突。」

圖一：潘綱大著 AMEMDEO TESTONI小羊皮雙面穿飛行夾克，7萬1000元，針織羊毛上衣1萬4800元，PRAGELATO絎縫環保尼龍雙肩包(男士)，3萬6300元，RAVENNA皮革織物拼接運動鞋(男士)，1萬8100元。(攝影/JOJ PHOTO、妝髮/Marvin Lin)

潘綱大在大學時期雙主修機電工程、表演藝術兩個不同領域的課程，但其實父母是希望他能夠從事收入較穩定的工作，不過最後他依舊選擇自己最愛的表演工作，談到現在父母對於他入圍後，是否開始肯定他，他表示「說實話其實現在已經沒有積極想要去要他們認可、或不認可。」但也表示其實爸媽也會傳報導給他、對於知道他入圍也很有反應，「我不知道他心裡是什麼感覺，他們不希望我走這行，但他們應該還是支持我的。」

此次潘綱大接受本報邀請穿上AMEDEO TESTONI的皮衣，搭配冬奧系列雙肩包、鞋款，一反在訪談時靦腆的樣貌，化身為成熟都市男性展現時尚魅力，AMEDEO TESTONI以「打破常規，探索生活意義」為題，推出多款可滿足不同日常需求的時尚單品。

AMEMDEO TESTONI，PRAGELATO絎縫環保尼龍雙肩包(男士)，3萬6300元。（ AMEMDEO TESTONI提供）

AMEMDEO TESTONI Ravenna Vintage高筒運動鞋，採用對比色調展現酷味十足的街頭潮流，1萬9900元。（ AMEMDEO TESTONI提供）

AMEDEO TESTONI Cagliari皮革拼接休閒鞋，1萬8100元。（AMEDEO TESTONI 提供）