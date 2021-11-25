獲選今年台北電影節「非常新人」、並以電影《該死的阿修羅》入圍金馬獎最佳新演員的新生代演員潘綱大，他飾演一個同志少年，因暗戀摯友而犯下隨機殺人案，在片中演繹出複雜情感糾結的深度演技，收穫好評，對於此次得到評審的肯定，他知道入圍的當下便與家人分享，但他表示隨著時間沈澱便有更多感覺冒出，「覺得被肯定、但也覺得有點諷刺。」他解釋「我媽知道這件事情，可能會覺得開心而已，但我站在他的角度會覺得很衝突。」

圖一：潘綱大著 AMEMDEO TESTONI小羊皮雙面穿飛行夾克，7萬1000元，針織羊毛上衣1萬4800元，PRAGELATO絎縫環保尼龍雙肩包(男士)，3萬6300元，RAVENNA皮革織物拼接運動鞋(男士)，1萬8100元。(攝影/JOJ PHOTO、妝髮/Marvin Lin)
圖一：潘綱大著 AMEMDEO TESTONI小羊皮雙面穿飛行夾克，7萬1000元，針織羊毛上衣1萬4800元，PRAGELATO絎縫環保尼龍雙肩包(男士)，3萬6300元，RAVENNA皮革織物拼接運動鞋(男士)，1萬8100元。(攝影/JOJ PHOTO、妝髮/Marvin Lin)

潘綱大在大學時期雙主修機電工程、表演藝術兩個不同領域的課程，但其實父母是希望他能夠從事收入較穩定的工作，不過最後他依舊選擇自己最愛的表演工作，談到現在父母對於他入圍後，是否開始肯定他，他表示「說實話其實現在已經沒有積極想要去要他們認可、或不認可。」但也表示其實爸媽也會傳報導給他、對於知道他入圍也很有反應，「我不知道他心裡是什麼感覺，他們不希望我走這行，但他們應該還是支持我的。」

此次潘綱大接受本報邀請穿上AMEDEO TESTONI的皮衣，搭配冬奧系列雙肩包、鞋款，一反在訪談時靦腆的樣貌，化身為成熟都市男性展現時尚魅力，AMEDEO TESTONI以「打破常規，探索生活意義」為題，推出多款可滿足不同日常需求的時尚單品。

AMEMDEO TESTONI，PRAGELATO絎縫環保尼龍雙肩包(男士)，3萬6300元。（ AMEMDEO TESTONI提供）
AMEMDEO TESTONI，PRAGELATO絎縫環保尼龍雙肩包(男士)，3萬6300元。（ AMEMDEO TESTONI提供）

AMEMDEO TESTONI Ravenna Vintage高筒運動鞋，採用對比色調展現酷味十足的街頭潮流，1萬9900元。（ AMEMDEO TESTONI提供）
AMEMDEO TESTONI Ravenna Vintage高筒運動鞋，採用對比色調展現酷味十足的街頭潮流，1萬9900元。（ AMEMDEO TESTONI提供）

AMEDEO TESTONI Cagliari皮革拼接休閒鞋，1萬8100元。（AMEDEO TESTONI 提供）
AMEDEO TESTONI Cagliari皮革拼接休閒鞋，1萬8100元。（AMEDEO TESTONI 提供）

AMEDEO TESTONI Genova壓紋牛皮雙肩包，5萬7200元。（AMEDEO TESTONI 提供）
AMEDEO TESTONI Genova壓紋牛皮雙肩包，5萬7200元。（AMEDEO TESTONI 提供）

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