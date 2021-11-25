兒福聯盟平均每月安置照顧了56個等家寶寶，但近年卻發現有意願收養的家庭似乎越來越少。今年邀請知名廣告導演盧建彰以「收養，是進步的一種選擇」為名創作宣導影片，並找來金馬獎影后陳淑芳與金鐘獎視帝姚淳耀擔綱演出，這也是2人繼電影《親愛的房客》後再度飾演母子，盼藉由該影片讓社會大眾更理解收養，也讓更多正在期待孩子到來的家庭，可以將收養列入人生的選擇。

陳淑芳大方分享自身的故事，原為獨生女的她出生在九份開金礦的家庭，在父親將過世前，當時父母考量傳統習俗上女兒不能捧骨灰罈，便收養了2個弟弟，並由母親一手帶大，爸爸往生後經濟出狀況，她19歲開始負擔家庭生計，在媽媽也離開後，2個弟弟視她如第2個媽媽，不論她拍戲多晚，若她身體有不適，弟弟們馬上噓寒問暖，讓她覺得並非有血緣關係才能有愛，但她表示自己年紀大了，親自收養可能有困難，在了解助養費用為1個月600元後，陳淑芳拋磚引玉，立刻掏出1年的撫養費7200元現金給執行長。

姚淳耀則提出血緣關係已非是家庭組成必要元素，「愛在哪，家就在哪」，一開始他對收養議題也感到很陌生遙遠，透過這次影片拍攝深知它是一種進步選擇，像他這樣正值衝刺事業年紀的人，再過一陣子收入更穩定、心態更成熟，懂得為自己負責時，便可以把收養孩子當做人生的一個考量，他也強調當做出決定，那必定是一輩子的責任和承擔。