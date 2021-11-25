金馬獎今年即將邁入第58屆，在典禮前夕，Taiwan＋ （TaiwanPlus） 精選10部獨具代表性的經典電影，包括奧斯卡金獎台灣導演李安早期的「父親三部曲」系列、鍾孟宏首度拿下金馬獎最佳導演的作品《第四張畫》、以及黃惠偵導演奪下柏林影展泰迪熊獎的紀錄片《日常對話》等，囊括得獎影片、金獎導演作品與國影中心經典修復作品片單，讓全球觀眾一次免費看到台灣電影的多元精彩樣貌。

Taiwan＋ Film Festival 2021目標要讓全世界一起看見台灣電影能量，並認識金馬獎對台灣、乃至華語電影產業的影響力。Taiwan＋執行長蔡秋安表示，｢我們希望透過電影軟實力Bring Taiwan to the World，讓全球觀眾看見台灣的文化與多樣性。｣該平台今年8月30日全球上線，積極串連各方夥伴籌組「國家隊」，向世界訴說台灣的故事、分享多元開放與活力創新的價值。此外，Taiwan＋也首度與知名網路動畫製作公司「台灣吧Taiwan Bar」攜手合作，推出「金馬獎的十大冷知識」中英文短片，用幽默方式快速帶國內外觀眾秒懂金馬。

Taiwan＋ Film Festival 2021目前10部台灣電影經典作品已經上線，包括李安導演生涯轉捩點的經典「父親三部曲」《推手》、《囍宴》、《飲食男女》; 《陽光普照》導演鍾孟宏本屆以《瀑布》再次強勢叩關，並獲選代表台灣報名奧斯卡最佳國際影片，本次影展也特別選映其先前作品《第四張畫》、《失魂》；由侯孝賢監製、黃惠偵導演的紀錄片《日常對話》此次也在影展之列，這個以母親為拍攝主角的私密故事，感人至深，曾奪得柏林影展泰迪熊獎；也與國影中心合作，選映台語黑白電影修復版《大俠梅花鹿》、《三鳳震武林》、《大輪迴》，及紀錄片《數電影的人》，展期至12月31日，全球的觀眾只要連上TaiwanPlus.com或下載APP，就能免費欣賞10部台灣電影經典作品。