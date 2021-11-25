夏姿．陳（SHIATZY CHEN）今年10月於巴黎時裝周上，將馬戲團作為靈感來源，以「嬉戲」為題線上發表2022春夏系列，近期則將中山旗艦店化作馬戲團現場，除於影片中的霓虹燈飾，還運用深紅色布幕、鏡面牆等，還原巴黎時裝周秀場，還將馬戲帳篷頂元素結合東方小吃攤位，為嘉賓營造馬戲奇幻意象。

本季夏姿將馬戲團經典人物小丑，拆解成各式元素運用於服裝之中。（SHIATZY CHEN提供）

夏姿2022春夏系列。（SHIATZY CHEN提供）

本季男女裝以馬戲團經典人物為靈感，並搭配品牌獨家開版的老虎圖騰、馬戲團、遊樂園相關圖樣，如冰淇淋、魔杖等以刺繡、緹花、印花方式呈現，並將所有服裝分為三個章節，首先是以小丑為主角，將傳統印象中的小丑造型拆解為各種元素，運用於服裝中，如立體蓬蓬袖、多層次紗裙、燈籠褲等，運用修身的腰封、腰部設計，對比立體誇張的袖子、褲型，更勾勒出美好的人體曲線;搭配即將到來的「虎年」，第二章以「老虎團長」為主角，俏皮地老虎圖騰運用精美手工刺繡，搭配中式立領上衣與下身西式風格的燈籠褲混合，展現東西方元素交融之下的夏姿美學。

夏姿2022春夏系列。（SHIATZY CHEN提供）

最後則以魔術師作為壓軸，運用黑白菱格紋、燕尾服、禮帽等塑造剛柔並濟的女裝造型，男裝系列擺脫了過往簡約的刻板印象，用華麗的波浪領飾與鮮豔的獨家開版印花，將男裝時尚魅力嶄露無遺。活靈活現的馬戲團主題，在設計細節中蘊藏無數值得玩味的細節。