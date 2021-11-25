法國當局表示，移民今天試圖乘船從法國跨越英吉利海峽（English Channel）前往英格蘭，船隻在法國加萊港外海沉沒，至少有27名移民喪生。

法新社報導，法國內政部發表聲明指出，在一名漁民發出警報後，巡邏船在水中發現屍體和昏迷的人們。

法國警方隨後表示，移民從法國加萊（Calais）以東敦克爾克（Dunkirk）啟航，船上約載有50人，沉船後有27人喪生。

英國首相強生（BorisJohnson）的發言人指稱，強生今天將為此主持緊急會議。（譯者：陳正健）1101125