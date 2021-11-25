第13批93.83萬劑BNT疫苗今(25日)天清晨6時15分運抵桃園機場。由於第15期BNT疫苗前天（23日）預約，指揮中心發言人莊人祥表示，BNT疫苗施打率最佳、量也最大，只剩10萬劑可供預約。今晨又有好消息，最新一批BNT疫苗及時到貨。
民間機構購買的1500萬劑輝瑞BNT疫苗，第13批BNT疫苗於今天由華航CI-62航班運抵桃園機場，累計到貨疫苗突破1千萬劑。海關於機坪完成驗放通關程序後，疫苗直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。
根據指揮中心統計，第15輪BNT已有143萬劑完成預約，當中有135萬人是打第二劑。今天（25日）起開放要接種第一或第二劑BNT或AZ疫苗，以及想要混打的民眾，無論是已在預約平台意願登記或尚未意願登記，都可到指定/安排之合約醫療院所或衛生所接種。
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