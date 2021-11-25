麥當勞玉米濃湯的魅力無法擋！一名網友PO影片分享，一位穿著短裙的長腿妹意外打翻玉米濃湯，竟當場蹲下用手抓來喝，誇張畫面引起網友討論，不少人驚愕直呼「堪稱不浪費食物的最高境界」，只能說玉米濃湯的魅力真大。

一名網友昨天在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享影片指出，麥當勞玉米濃湯的魅力，真的無法擋。從畫面中可見，一杯玉米濃湯意外翻倒在水溝蓋旁邊，一名身穿黑色短裙的正妹見狀，竟然緩緩蹲下來，用左手抓取地上的玉米濃湯殘渣，接著便用嘴舔拭手上的玉米粒及湯汁，來回了幾次後才甩手起身離去。

誇張影片引起網友熱議，「這也太客家了吧」、「這麼勤儉可以帶回家了」、「玉米湯漲價了，沒辦法」、「不浪費食物的最高境界」、「玉米濃湯的魔幻力量」、「3秒之內還來得及趕快喝一點」、「麥當勞應該找她拍廣告」、「珍惜在地美食」、「玉米濃的魅力也太大了」、「勤儉持家最佳典範」、「物價上漲不能浪費」。

多數網友推測，該不會是因為麥當勞的玉米濃湯漲價，還沒喝到就倒在地上，讓影片中的女孩太憤怒，想著「三秒原則」就蹲下去吃了？對此，不少網友歪樓直呼，拍影片的人應該走上前說「我再買一杯給你」，這樣的劇情才正確。

不過，也有網友認為影片應不是近期拍的，因為台灣本土疫情爆發之後，至今出門都得要戴口罩，但影片中的長腿正妹卻沒有戴口罩。「幾年前的影片了」、「這是很久的影片了」、「應該是疫情前拍攝的吧！」