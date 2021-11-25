根據最新的全球新冠肺炎（COVID-19）防疫排名，去年11月仍高居榜單第2名的台灣，1年後僅名列倒數第7的第47名，不過主因並非疫苗覆蓋率（People covered by vaccines）過低，而是邊境管制太過嚴格、未與國際社會接軌。此消息引發熱議，不少網友痛批，台灣防疫節奏與國際脫節，最大的原因就是疫苗太晚打。

綜合外電24日報導，此排名有4項主要指標，包括疫苗覆蓋率、封鎖嚴重程度（Lockdown Severity）、航班能力（Flight Capacity）、已接種疫苗旅客自由度（Vaccinated Travel Routes），評價共分6個等級。而在外媒眼中，台灣疫苗覆蓋率為中等偏下的第4級、封鎖嚴重程度為中等偏上的第3級，但航班能力和已接種疫苗旅客自由度2項，都屬於最差的第6級，導致全球排名落在後段班。

英國《衛報》（The Guardian）指出，雖在全球疫情大爆發至今的18個月間，與他國相比台灣的生活可謂「幸福」，但隨著世界逐步開放、開始與病毒共存，台灣管制邊境、長時間隔離、嚴格追蹤確診者足跡等成功防疫手段，反而可能成為國際社會中的孤島。俄勒岡州立大學全球健康中心主任紀駿輝（Chunhuei Chi）教授便質疑，台灣犧牲了包括貿易在內的國際合作，「能維持到什麼時候？」

此消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》臉書相關連結下留言：「疫苗太晚打害的」、「因為疫苗施打率不足，邊境才管嚴，有因果關係的」、「這結果早能預料，當時台灣施打疫苗跟不上，蔡政府根本不敢大規模開放國境與降級，必然被認為僵化沒有韌性」、「世界多數國家都主張與病毒共存，但台灣因為政治惡鬥，執政黨不敢冒任何風險，只能堅持清零政策」。