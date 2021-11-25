衛福部醫福會執行長王必勝（見圖）24日低調現身立法院社會福利及衛生環境委員會。（劉宗龍攝）

疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝10月底遭爆出不倫戀，引發軒然大波，後來透過週刊指出「不適當、不應該的關係」已經結束，也已經向家人道歉。而他昨(24日)則是低調現身立法院社會福利及衛生環境委員會，也引起媒體關注，成為鏡頭焦點。

事件爆發後，王必勝一開始未直接承認，後才在臉書上道歉，最後則是和太太一起接受媒體專訪。根據《鏡週刊》專訪內容，王必勝不再坦承這段不當關係，也未否認他與小孩的關係，而是表示尊重林女，「她是唯一法定監護人，而她不想再被討論。」王必勝太太則對王必勝外遇感到震驚，並表示先前並不知情，也承認尚未原諒王必勝。

而對於王必勝被爆出外遇，政壇也有傳言指稱，王必勝本來政治前途大好，若衛福部長陳時中參選2022北市或桃園市長，王有機會接任衛福部長一職，不過後來不僅王必勝因這段不倫沒了「升官」機會，陳時中後來也因喝酒嗨歌影片外流，大大影響其參選2022機會。而王必勝則在外遇事件爆發後，未曾公開在眾媒體前現身。指揮中心發言人莊人祥之前則曾表示，公務上還是需要王必勝的努力。

不過，立法院社會福利及衛生環境委員會昨天審查111年度衛生福利部主管公務及基金預算，王必勝低調現身社會福利及衛生環境委員會。