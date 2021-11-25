中鋼集團中鴻(2014)看鋼市市況為「短空長多」，董事長劉敏雄表示，中鴻今年獲利有望創高，「股東可以期待中鴻現金股利配發表現」。

中鴻24日隨中鋼舉行法說會，公司表示，短期業者受塞港及運費高漲影響，庫存去化放緩；主要出口地區東南亞，則因先前疫情影響需求，外銷價格略為下修。然在中國大陸持續減產情況下，亞洲鋼價將有一定支撐，預計待國內庫存去化及海外疫情趨緩後，鋼價仍具回升動能。

中鴻董事長劉敏雄表示，今年營運充滿契機與跳戰，鋼市迎來多頭，中鴻盤價先前已連續13個開出漲盤。雖各國第4季鋼鐵報價稍遇亂流，不過中鴻接單掌握得宜，今年度獲利表現可期，有望創下建廠以來新高。

展望短期市況，劉敏雄表示，目前鋼價進入高檔修正、築底盤整時期，市場需求略為鈍化、原料扁鋼胚也來到最高檔，但預計明年首季可望改善；展望明年在疫苗接種率提升、經濟復甦，晶片缺料狀況緩解下，鋼市及營運都將呈現短空長多。

劉敏雄表示，中鴻今年獲利有望創高，「股東可以期待中鴻現金股利配發表現」。中鴻主管補充說，由於明年度無大量資本資出，現金股利將採高比例配發，實際配發狀況仍須經董事會通過。

中鴻前3季業績攀高，EPS 3.79元，為歷年同期最高。第3季每股盈餘（EPS）為1.02元。