晶華(2707)國際酒店集團董事長潘思亮表示，雖然2年來營運頗受疫情衝擊，但在員工努力下，旗下酒店品牌據點的營運績效在所在地區均為第一。明年將持續朝豪宅服務、加值銷售、虛擬零售、數位轉型、雲端廚房等方向發展，透過延伸服務範疇來維持品牌第一優勢。

台北晶華董事總經理吳偉正表示，雖然疫情使營運面臨史無前例衝擊，但透過穩健踏實的經營能力、靈活多元的行銷方案及嚴謹確實的防疫措施，以轉型城市度假飯店、推出美食外帶外送電商平台「晶華美食到你家」等方式穩定營運表現、業績仍蟬聯全台之冠。

展望明年，台北晶華將持續深耕「晶華美食到你家」，打造雲端廚房整合即食、常溫、冷凍等各式商品組合，並強化「晶華會APP」功能，以消費累點機制建構更完善的CRM系統進行精準行銷。宴會事業則發揮場地優勢及外燴能力，掌握類出國婚禮及館內外宴會商機。

台南晶英去年靠著國旅熱潮，逆勢繳出稅前獲利破億元佳績，今年則以創新營運模式面對三級警戒的更嚴峻挑戰，透過進階版多角化經營強化飯店軟體實力、積極尋找優質企業進行策略聯盟，順利達成超乎預期綜效，看好今年能達成獲利逾3000萬元目標。

晶華南部區域副總裁暨台南晶英酒店總經理李靖文表示，去年與建商異業合作延伸飯店頂級管理服務，量身提供豪宅住戶加值尊寵禮遇，並規畫推出新興雲端管家（Cloud Butler）導入每日餐飲訂閱、私人宴會、品酒與花藝設計等課程服務，最快明年就能上線。

此外，考量飯店廚房量能有限，台南晶英聯手在地具產能空間的餐飲同業，進一步打造雲端廚房（Ghost Kitchen）提供訂閱制餐飲的龐大需求，目前已逐步將產品線拓展至咖啡廳，明年有機會跟不同連鎖咖啡廳合作，使台南晶英招牌觸及更廣泛的產業範圍。

同時，台南晶英催生「幸福製造所」宴會業務，包辦各類形式聚會、媒合具特色風格的場地來提供完整的一站式服務。李靖文期許，透過上述多角化經營，能使台南晶英3年內營收成長達50％、在開業10周年的2024年繳出最亮麗成績單。

太魯閣晶英在三級警戒自主休館的1個月期間，積極發展線上購物平台進行數位轉型，並斥資2500萬元優化室內泳池、增設岩盤浴與蒸氣浴設備。7月降載營運後約有3～4成忠實客戶回流訂房，住房率自7月的22％逐月回升至10月的70％，平均房價升至9500元。

展望後市，太魯閣晶英總經理趙嘉綺表示，將視疫情狀態調整接待訂房，明年營運則聚焦穩定住房率、維持顧客滿意度2大重點，規畫推出搭配節慶、在地文化、當地活動等特色的豐富多元的住房專案，創造差異性以提升市場競爭力。

此外，太魯閣晶英將積極爭取解封後主打精緻、高檔微型團體旅遊，積極爭取國旅度假高端市場，同時布局未來國境開放後，小型國際團體旅客選擇太魯閣度假機會，並持續運用集團數位升級動能整合資源、共同推廣行銷活動，增加曝光效益。

晶泉丰旅暨捷絲旅總經理陳惠芳則表示，明年將聚焦迎向新商機、提升顧客滿意度2大重點目標，實現在地共好品牌精神，透過旅人視角發現城市風貌。度假景點據點則持續與「山水共好」的行銷策略，配合在地獨有資源、結合節慶活動提供豐富多元的季節專案。