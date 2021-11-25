71歲港星譚詠麟曾是70年代搖滾樂團「溫拿五虎」一員，有「校長」的稱號，過去他就以風流形象示人，還傳出婚外情過，沒想到日前又爆出他和23歲女粉絲發生關係，儘管他立刻澄清，爆料者卻再PO出譚詠麟的「脫褲照」威脅：「敢聲明一次，我就錘一次！」

日前一名網友在微博爆料，譚詠麟和他女友交往，前陣子他意外發現女方10月下單了男士POLO衫和香水，一查才發現女友的隱藏相簿都是和譚詠麟的親密照，女方騙他去和朋友逛街，其實都是在和譚詠麟開房間，同時還PO出譚詠麟在飯店房間的背影照，證實自己所言不假。

譚詠麟所屬經紀公司發文澄清。(圖/翻攝自微博)

對此，譚詠麟所屬經紀公司「香港藝能製作」立刻澄清，表示爆料內容不實，並強調再有謠言會採取法律行動，沒想到此舉惹火了原PO，再度於微博曬出2張房照，並表示女友之前騙他和譚詠麟的對話是在和其他歌迷聊天，聊天紀錄也刪到只剩下語音通話紀錄，自己還差點信以為真。

網友對比爆料照(右)和譚詠麟去年PO出的照片。(圖/翻攝自譚詠麟、悲傷牛肉麵微博)

爆料的脫褲照(右)中譚詠麟的穿著，和他去年10月發文的穿著一模一樣。(圖/翻攝自譚詠麟、悲傷牛肉麵微博)

原PO更貼出微信截圖質問：「團隊來看看，這是你們藝人譚詠麟微信嗎？」並直接放話嗆聲：「我告訴你們不要來激怒我以及找資本來搞我，現在是法制社會，不是幾十年前的香港。你們只要敢聲明一次我就錘一次！」貼文一出，有網友比對去年10月譚詠麟的穿著，和照片中的男子一模一樣，但也有歌迷認為該飯店是譚詠麟當初住的隔離飯店，希望經紀公司能提告捍衛藝人權益。