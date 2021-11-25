蔡英文視察藻礁

四大公投案將於12月18日舉行投票，總統兼民進黨主席蔡英文下令全黨拚公投，喊出「四個不同意」。今（25）日一早，蔡英文赴桃園視察「觀新、大潭藻礁生態及大潭電廠」，這也是她睽違8年後再次到觀新藻礁，也是她上任以來首度以總統身分視察藻礁。

蔡英文曾在2013年4月20日參訪觀新藻礁，當時也許下「藻礁永存」的承諾，並說，作為一個海洋國家，有更多責任守護這片土地，希望這裡能規畫為「自然保留區」，化解當前的汙染與破壞危機，讓「觀新藻礁」恢復生機。

不過今年4月22日地球日，環團邀請蔡英文勘查大潭藻礁，了解三接興建對藻礁生態的破壞，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也曾在總統府親邀蔡英文，但府方「已讀不回」。潘忠政昨得知總統要到桃園，原是希望被邀請前往，但卻沒受邀，他表示「感覺這樣非常失禮」，也批總統現在才要去看，是「總要裝個關心的樣子」。

總統府發言人張惇涵昨在臉書強調，「明天，總統不會踩上藻礁，這是第一件要跟大家報告的事」。而對於潘忠政希望總統邀請他一同前往，張惇涵也說，蔡總統並不是沒有與潘老師面對面溝通的機會，過去5年，總統與全國NGOs環境會議的代表會面，潘老師也參加了4次，今年也有，政府竭盡所能保護藻礁，也以各種方式與各界關心能源轉型與生態保護的團體溝通，但即便許多團體都看見政府為兼顧生態保育、減少空污以及長期的能源轉型目標所努力提出的方案，並願意支持政府提出的新方案，但潘老師卻始終不接受，從而有了現在的公投。