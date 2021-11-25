今東北季風減弱，各地氣溫明顯回升，北部白天逾20度，其他各地近30度。氣象專家吳德榮指出，下周鋒面快速通過，短暫濕冷後迅速轉乾，12月起入冬，在「強輻射冷卻」影響下，不排除出現入冬以來最低溫。

今晨低溫回升，白天直接回暖，少了細雨干擾，體感更覺舒適。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，氣溫回升後，北部、東部稍偏涼，中南部微熱、日夜溫差大。今北海岸、東半部有短暫雨，恆春半島也有零星小雨機率。各地氣溫：北部16至23度、中部15至28度、南部16至29度、東部15至26度。

明起一波微弱東北季風南下，天氣上變化不大；下周日（28日）起氣溫逐日回升，桃園以南轉晴，真正的變天，將從下周二（30日）開始。

根據最新模式模擬，下周鋒面掠過，帶來強乾冷空氣，12月1日起進入氣象局定義的冬季（每年12月至隔年2月），在夜間「輻射冷卻」作用加乘下，下周四（2日）清晨有機會創下入冬最低溫紀錄。