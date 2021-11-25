中廣董事長趙少康24日指出，農委會主委陳吉仲把萊劑比喻成保健食品，以及超商店員遭刺殺官員卻只說風涼話，這兩件事徹底激怒他，讓他更加認為，蔡政府不只不負責任還執政無能，可謂只剩下「講幹話」的功能。趙更痛批，既然蔡政府執政無能只剩幹話，「何不食萊豬？」

趙少康24日在臉書發文表示，陳吉仲竟然把萊劑比喻成保健食品，蔡政府上下還把反萊豬誤導為反美豬。對超商店員安全受威脅，坐領高薪的大官們不思補好社會安全網破洞，只會喊出「超商應考慮夜間雙人值班」這些治標不治本又不切實際的方法，讓蔡政府的治國無能、不食肉糜展露無遺。

趙少康指出，陳吉仲把萊劑跟保健食品相比，替蔡政府的政策護航，真是不倫不類，真的要官員帶頭吃作為示範，衛福部部長陳時中又推說自己有三高不能吃。若萊劑真像人每天吃的保健食品，蔡政府為什麼不下令台灣豬也要開始吃？又為什麼還禁止學生、軍人、退伍軍人、警消、運動選手共554萬人吃？

不僅如此，針對桃園市市長鄭文燦建議「超商應考慮夜間雙人值班」，趙少康認為，深夜超商生意不好以服務性質居多，鄭的呼籲是不食肉糜的政策；面對治安威脅，政府應確認警察可在短時間內抵現場處理，並立刻逮捕滋事者、加以重罰，而非想出各種光怪陸離不可行的做法，甚至把社會安全網的成本轉嫁人民，充分顯示不負責任、無能與只剩下講幹話的功能。