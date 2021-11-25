今天棒壇傳出好消息，我國U23世界盃國家隊投手莊陳仲敖加入MLB運動家，成為運動家簽下的第4位台灣球員，此消息被運動家推特證實，他們PO文放出莊陳仲敖與高層簽約的照片，圖中莊陳仲敖身穿黃色運動家球衣和綠色球帽，看起來相當有氣勢。運動家貼文表示：「我們宣布簽下來自台灣豐濱鄉莊陳仲敖。」

We have signed Chen Zhang-Ao Zhuang from Fengbin Township, Taiwan.



The RHP 📝 with Pacific Rim Coordinator Adam Hislop. pic.twitter.com/9eIW3QaAIK — Oakland A's (@Athletics) November 24, 2021

莊陳仲敖是運動家簽下的第4位台灣好手，此前有09年的「阿基師」陳鏞基(現效力統一獅)、10年潘志芳(現效力中信兄弟)、19年王維中(現效力味全龍)，而陳鏞基、王維中都是從別隊轉入，所以莊陳仲敖是繼潘志芳後第2位直接加盟運動家選手。

莊陳仲敖目前就讀台灣國立體大，原先的目標就是旅外，他在今年3月大專聯賽嶄露頭角，獲得青睞入選U23世界盃國家隊，9月前往墨西哥出賽時出戰2場共投9.1局，送出14次三振，自責分率3.00，拿手絕活是最快154公里的火球。

莊陳仲敖來自花蓮縣豐濱鄉，是阿美族好手，在出國征戰國U23世界盃前其實早有入選5搶1資格賽名單，不過最後中華隊因新冠肺炎影響退出，他也未能如願參賽，不過經紀公司在他投完世界盃後安排旅外行程，最後成功獲得運動家青睞。

莊陳仲敖今年21歲，身高185公分，體重85公斤，是位右投手，也是高苑科技大學投手莊陳椘敖的弟弟，兩人一同在棒球場上打拼，他國小時就加入豐濱國小少棒隊，接著進入化仁國中青少棒隊、玉里高中青棒隊、國立體育大學棒球隊，今年9月23日對德國擔任先發，5局被敲6安飆9次三振，無保送、失分，成功拿下勝投。