《興櫃股》信實上櫃案 29日審議 08:012021/11/25 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心預計於110年11月29日審議信實(6721)上櫃案。 信實公司主要係提供政府或民營單位大型交通案場、科學園區及醫院等建築物之清潔服務、綜合服務、機電服務及保全服務，董事長為楊文榮，推薦證券商為第一金證券、華南永昌證券及元富證券，申請時資本額2億元，信實公司109年合併營業收入為20.78億元，稅後盈餘為1.09億元，每股盈餘為5.47元；110年前3季合併營業收入為16.34億元，稅後盈餘為7693萬8000元，每股盈餘為3.84元。 #信實 #上櫃案 #日審議 #合併營業收入 #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 通膨時代 三大族群亮明燈 - 財經要聞 - 工商時報 中國新規禁數據出境 衝擊航運 - 產業財經 - 旺報 老美被陰了？出狠招打油價沒用 恐被OPEC逼到死路 - 財經 斡旋簽約突反悔 他被凹車位臉綠了 行家竟狂賀：提早領年終 - 財經 台達電儲能業務 將大爆發 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。