櫃檯買賣中心預計於110年11月29日審議信實(6721)上櫃案。

信實公司主要係提供政府或民營單位大型交通案場、科學園區及醫院等建築物之清潔服務、綜合服務、機電服務及保全服務，董事長為楊文榮，推薦證券商為第一金證券、華南永昌證券及元富證券，申請時資本額2億元，信實公司109年合併營業收入為20.78億元，稅後盈餘為1.09億元，每股盈餘為5.47元；110年前3季合併營業收入為16.34億元，稅後盈餘為7693萬8000元，每股盈餘為3.84元。