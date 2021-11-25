央行總裁「年輕人買不起房可先租房」 一句話引爆網怒火

各地房價不斷上漲，年輕人買房也成難題。央行總裁楊金龍日前在立法院財委會答詢時，以「自身經歷」勸誡年輕人，自己也是到3、40歲才買第一棟房子，也租了很久的房子，年輕人不一定要買房子，負擔不起就先租房。此話一出引發各界爭論，國民黨前青年部主任陳冠安昨(24日)在臉書指出，這話說得自然沒錯，但今年10月租金指數也同樣來到歷史新高的104.77，「買不起、租得貴，正是現在年輕人最真實的寫照」。

立委李貴敏指出，很多年輕朋友買不起房子，以前首購族20至30歲，現在拖到30至40歲；楊金龍則以自身經驗表示，事實上我首購族，也差不多30、40歲才買第一棟房子，之前都是租房子，總覺得要強調的是說，年輕朋友一開始不要強調說一定要買房子，如果負擔不起就先租房，自己也租房子很久。但李也說，這不是解決問題方法。

對此陳冠安指出，想請問楊金龍總裁，您知道今年10月租金指數也同樣來到歷史新高的104.77了嗎？房價跟租金雙雙破紀錄，買不起、租得貴，正是現在年輕人最真實的寫照。他提到，在鉅額房價的壓迫下，許多年輕人其實已經對房價高漲無感，因為已經絕望，然而即使放棄購屋，但連續高漲的租金，卻也成為青年世代最大的夢魘。

以學生、社會新鮮人或年輕伴侶來說，陳冠安認為，租金上漲最直接影響的就是要犧牲租屋品質，包括公共安全、裝潢、交通等，所以說，房價越貴，是讓人買不起，租金越高，是讓人住得越差，「所以請政府官員不要講『負擔不起就去租』，又把責任推給人民這種幹話。」

最後，陳冠安表示，居住正義的問題，也並不只有購屋，包括租屋跟安全，其實都是相當重要的環節。政府官員講買不起就租，那也請敢抑制不斷上漲的租金，確保租屋品質和安全。