一名就讀北部某大學的林姓男研究生，2年前跨年夜前夕，約女同學到研究室討論論文，卻趁女方不注意時，拿出情趣用品跳蛋撫弄女方身體，事後還傳簡訊給女方稱「用我送妳的東西，按摩想要的地方，或你有想要自己來嗎?」讓女方一怒告上法院，法官審理後，依強制猥褻罪判他10月，緩刑3年，可上訴。

根據判決書記載，林姓研究生與女同學為好朋友，2 人相約於某大學研究室討論論文，林男竟見四下無人，分別於108 年12月30日凌晨0 時許，在A 女研究室內，不顧A 女以徒手推及言語抗拒，以跳蛋按摩A 女之身體，再強押A 女肩膀後強吻A 女、甚至將手伸進A 女裙子內猥褻。

接著又在108 年12月底凌晨0 時許，見A女仍在研究室內，竟不顧A 女言語抗拒，又用同樣的手法強吻A 女脖子、以手觸摸A 女腰部、強行抱住A 女猥褻得逞。

A女不甘受辱報警提告，法院審理時發現，林男曾傳「可以用我送妳的按摩器具，按摩想要的地方」，「或是自己來的部分，妳有想要自己來嗎？」但A女辯稱，她當時以嚴詞拒絕並警告對方，但林男仍硬著對她猥褻。

法院勘驗雙方手機訊息，發現A事後曾傳訊警告林男，「請注意你的言語、舉止，我嚴重感受到性騷擾」」、「你該學著控制自己的言行舉止，尊重別人身體是基本的，否則只會讓人害怕」，「因為你的言行讓我害怕想趕快離開」。

法案審理後認為，林男為逞一己私慾，竟違反告訴人意願而為強制猥褻行為，使女方身心受創，雖念林男犯後坦承犯行、態度尚可，且被願意與女方和解，但女方並無和解意願，依強制猥褻罪判他10月，緩刑3年，仍可上訴。