《櫃買市場》倍力申請上櫃 08:182021/11/25 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倍力(6874)送件申請上櫃。 倍力成立於88年9月，主要業務為開發與代理軟體產品及相關服務，董事長兼總經理為許金隆，目前股本為1.45億元，109年營收為7.22億元，稅後盈餘為5001萬元，每股盈餘為3.31元。 搶推綠色金融商品 外銀催油門 映智攻指紋辨識 拿下創新研究獎 一銀 發10億可持續發展債 看大陸：時差島》中國猶太人，世界溫州人！ #倍力 #櫃買市場 #申請上櫃 #送件申請上櫃 #主要業務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普萊德 基建需求迎暖風 04:102021/11/25 證券．權證 1分鐘讀財經》通膨要買什麼股票？這15檔不讓荷包被通膨啃光 08:332021/11/25 財經 眠月線1個月4起意外 擬降載人數 04:102021/11/25 地方新聞 理性善用資訊 避免陷入投資風險 04:102021/11/25 產業特刊 櫃買：投資債券ETF成顯學 04:102021/11/25 證券．權證 大眾控元宇宙商機 明年起發酵 04:102021/11/25 證券．權證 權證星光大道－華碩 小金雞將掛牌 04:102021/11/25 證券．權證 櫃買IFRSs研討會 30日起登場 04:102021/11/25 證券．權證 《興櫃股》信實上櫃案 29日審議 08:012021/11/25 財經 財經熱門新聞 通膨時代 三大族群亮明燈 - 財經要聞 - 工商時報 美國制裁大陸再下重手！新增12家陸企進入貿易黑名單 - 財經 全民減稅 綜所稅、遺贈稅免稅額調升 - 財經焦點 - 中國時報 台達電儲能業務 將大爆發 - 財經要聞 - 工商時報 台股倒楣鬼「三進三出」全賠爆 老手教戰1招：賠10次也不怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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