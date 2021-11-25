倍力(6874)送件申請上櫃。

倍力成立於88年9月，主要業務為開發與代理軟體產品及相關服務，董事長兼總經理為許金隆，目前股本為1.45億元，109年營收為7.22億元，稅後盈餘為5001萬元，每股盈餘為3.31元。

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