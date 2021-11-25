跨年活動即將登場，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，12月中將開始縮短入住防疫旅館的天數，是否會有病毒趁機漏進來，都是變數。近日各國疫情再起，新加坡確診數卻開始下降，顯示出打第三劑的效果，而台灣應該在第二劑打完6個月後就會供民眾打第三劑，2千萬劑的莫德納2.0已經在等著了，而指揮中心先前也曾說，第三劑的接種計畫待ACIP專家委員會討論，最快也是明年1月底開始。

沈政男昨在臉書發文表示，台灣已超過14天零本土，大家應可相信台灣清零了！而台灣各年齡層疫苗施打率，除75歲以上長者之外，其實第一劑都超過80％算高了，但問題是國境解封後，若疫情再起，高年齡族群將會遭殃。「現在看起來，明年也沒辦法脫下口罩，因為覆蓋率60％、70％，不足以完全壓制病毒。」

沈政男指出，即將到來的跨年，各縣市都躍躍欲試，但大家不要忘了12月中旬起，將開始縮短入住防疫旅館的檢疫時間，會不會有病毒漏進來，都是變數。必須要謹慎的是，即便病毒漏了進來，你在跨年時也不會察覺，因為傳播鏈滋長要一點時間。

沈政男也說，青少年的第二劑可以等到有疫情再打，現在台灣的狀況根本是清零，何必急著去打呢？

沈政男透露，第三劑疫苗應該在第二劑打完6個月後就會給你打，因為2千萬劑的莫德納2.0疫苗已經在等著了，當然打不打疫苗都應該由自己決定，畢竟身體是你的，大家的說法都只能參考。

沈政男也提到，各國疫情又起，南韓近日確診創新高、單日破4千例，明明兩劑疫苗覆蓋率達79％，突破性感染卻有11％，重症比例約1.5％、死亡率0.8％，加護病房佔床率近70％。「顯然，這就是社區存在少數案例之下，想要與病毒共存的可能劇本了。」

反觀新加坡近日單日確診數下降至1千例左右，沈政男認為，這可能是第三劑覆蓋率提升的結果，該國目前已有24％的人接種第三劑疫苗。根據英國研究數據顯示，不管是「BNT+BNT+BTN」或「AZ+AZ+BNT」，加打第三劑後保護力可恢復到93％。

沈政男坦言，歐洲疫情已進入第五波，越來越多國家創下幾個月來的新高。他引述《紐約時報》的報導說，美國今年死於疫情的人數已超過去年，顯然疫苗出來以後，狀況更糟，因為很多人不願意防疫。好不容易，美國在這兩天達到第一劑覆蓋率70％，但要再增加恐是難上加難，而這樣的疫苗施打率，沒有回歸正常生活的可能。