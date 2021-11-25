荷蘭國會就涉台灣問題、立陶宛發展對台關係等提出動議，中國使館堅決反對。（中國駐荷蘭大使館官網）

中國駐荷蘭大使館發言人當地時間24日以「記者問」形式，評論近日荷蘭國會兩院就台灣地位、台灣參加國際組織、立陶宛發展對台關係等問題提出動議，強調相關動議嚴重違反一個中國原則，公然干涉中國內政，刻意為台獨勢力張目，中方對此堅決反對。

使館發言人指出，一、世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中國同包括荷蘭在內的各國發展關係的政治基礎。根據聯合國2758號決議，中華人民共和國政府是中國在聯合國唯一合法代表。1972年中荷關於外交關係升格的聯合公報也明確指出，中國政府重申台灣是中華人民共和國的一個省。荷蘭尊重中國政府的這一立場，並重申它承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。

使館表示，二、台灣參與世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織等國際組織活動，必須按照一個中國原則處理，以上相關國際機構也都通過決議等法律形式確認了這一根本原則。事實上，在一個中國原則前提下，中國政府對台灣參與各領域國際合作均作出了妥善安排，台同相關組織的溝通管道都是通暢的。台謀求參與相關組織的真實目的是藉會議凸顯其「主權地位」，拓展「國際空間」，台灣當局這一圖謀必定失敗。

發言人指出，三、立陶宛涉台問題的是非曲直是清楚的。立陶宛無視中國政府的嚴正立場，罔顧雙邊關係大局，罔顧國際關係基本準則，執意允許以台灣名義在立陶宛設立「代表處」。立方此舉是公然在國際上製造「一中一台」，違背立方在兩國建交公報中所作政治承諾，是背信棄義之舉，在國際上製造了惡劣先例。面對損害中國國家主權和安全利益的行徑，中方作出合理合法反應，捍衛的是自身正當權益，維護的是國際公平正義。

發言人稱，四、台灣問題純屬中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心堅定不移。中方敦促荷蘭議員認清台灣問題的高度敏感性，立即糾正有關錯誤言行，真正恪守一個中國原則，為維護中荷關係大局發揮建設性作用。